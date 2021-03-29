 У Великобританії розмірковують про запровадження паспортів вакцинації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2021

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Новини

У Великобританії розмірковують про запровадження паспортів вакцинації

Для скорішого відновлення роботи розважальних та спортивних закладів у Великобританії можуть запровадити сертифікати вакцинації від коронавірусу. Щеплення двома дозами там отримали понад п'ять мільйонів людей.

Центр вакцинації проти коронавірусу в Лондоні

Центр вакцинації проти коронавірусу в Лондоні

Британський уряд маэ намір запровадити так звані паспорти вакцинації за ізраїльським зразком, щоб мати можливість відкрити стадіони, кінотеатри та нічні клуби. Нічне життя та індустрія розваг отримали удар минулого року, пише міністр кабінету міністрів Великобританії Майкл Гоув в авторській колонці у Sunday Telegraph, яка вийшла у неділю, 4 квітня.

Тому, за його словами, необхідно подумати про все, що зможе допомогти компаніям відкритися раніше. В Ізраїлі так звані "зелені паспорти" показали, як суспільне життя може знову почати рухатися швидше, наголосив Гоув.

У Великобританії повне щеплення від коронавірусу отримали вже 5,2 мільйона людей, у тому числі більше половини людей старше 80 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок. Таким чином, повне щеплення від коронавірусу у країні отримали 7,7 відсотка населення.

Одну дозу щеплення отримали 31,4 мільйона жителів Великобританії, де загалом мешкає близько 66,7 мільйона людей. За даними порталу Our world in data, це становить понад 46 відсотків всього населення - за цим показником Сполучене Королівство наразі займає друге місце у світі після Ізраїлю.

Крім того, 4 квітня повідомляється, що число нових випадків зараження коронавірусом, виявлених в Великобританії за останню добу, склало 2,3 тисячі, що є найменшим показником з 5 вересня минулого року. Як свідчать дані, опубліковані на сайті уряду, за останні 24 години зареєстровано 10 летальних випадків серед інфікованих. У недільну статистику не включені дані по Уельсу та Північній Ірландіії.

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