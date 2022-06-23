 Європарламент підтримав євроінтеграцію України та Молдови | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2022

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Новини

Європарламент підтримав євроінтеграцію України та Молдови

В ухваленій резолюції Європарламенту глав держав та урядів ЄС закликали підтримати надання Україні та Молдові статусу країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу. Утім, прискореного вступу не буде.

Голосування у Європарламенті (архівне фото)

Голосування у Європарламенті (архівне фото)

Європарламент закликав глав держав і урядів країн Європейського Союзу "без зволікання" надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Про це йдеться у резолюції, ухваленій на пленарному засіданні Європарламенту в Брюсселі у четвер, 23 червня.

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Саме у цей день на саміті ЄС вирішуватиметься питання статусу кандидата для України та Молдови. Як повідомили у пресслужбі Європарламенту, за резолюцію проголосували 529 євродепутатів, 45 - були проти, ще 14 - утрималися. Документ також закликав надати статус кандидата на вступ до ЄС Грузії, як тільки вона виконає умови, запропоновані Європейською Комісією. 

На тлі "агресивної війни Росії проти України цей крок буде прирівнюватися до демонстрації лідерства, рішучості та далекоглядності", наголошується в тексті резолюції.

Водночас в Європарламенті наголосили, що не може бути "прискореної процедури" вступу до ЄС, адже всі критерії членства повинні бути виконані, а сам процес цілковито залежить від ефективної імплементації реформ. Тож резолюція закликала владу України, Молдови та Грузії "недвозначно продемонструвати політичну рішучість впроваджувати європейські амбіції їхніх народів". 

Мішель пообіцяв сподіваний статус уже сьогодні

Тим часом голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Єврорада 23 червня надасть Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі. "Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. І я впевнений, що сьогодні ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейську перспективу України, Грузії та Молдові", - сказав Мішель.

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Київ хоче виконати умови статусу кандидата ЄС до кінця року

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