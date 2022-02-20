ЄС звинувачує Росію в маніпулюванні інформацією щодо ситуації на Донбасі

Євросоюз стежить за збільшенням зусиль з боку Москви, спрямованих на маніпулювання інформацією, аби використати інсценовані події як привід для військової ескалації в Україні, застеріг у суботу, 20 лютого, верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"ЄС вкрай стурбований тим, що інсценовані події… може бути використано як привід для можливої військової ескалації", - говориться в оприлюдненій заяві Борреля.

Застереження очільника європейської дипломатії прозвучало після того, як російські державні ЗМІ опублікували повідомлення про підготовку українською армією наступу на Донбасі.

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ЄС не вірить твердженням про наступ України на Донбасі

"ЄС не бачить підстав для звинувачень, що лунають з непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей, про можливий напад з боку України", - зазначив Боррель.

Верховний представник ЄС додав, що ЄС повністю підтримує діяльність спостерігачів Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні, та додав, що вони "відіграють ключову роль" у перевірці фактів на місцях та в зусиллях щодо деескалації конфлікту.

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Боррель схвалює стриману позицію Києва

Жозеп Боррель також висловив занепокоєння через різке збільшення випадків порушення режиму тиші на Донбасі. У своїй заяві він схвально оцінив українську позицію "стриманості перед лицем провокацій та спроб дестабілізації" ситуації.

Раніше ЄС та США неодноразово заявляли про те, що Москва, на їхню думку, намагається створити привід для вторгнення в Україну, фальсифікуючи інциденти із застосуванням насилля на місцях та розповсюдження заздалегідь неправдивої інформації.

18 лютого президент США Джо Байден висловив упевненість у тому, що Росія здійснить вторгнення в Україну "найближчими днями". На наявність усіх ознак того, що Росія планує повномасштабний напад на Україну, в суботу вказав і генсек НАТО Єнс Столтенберг.