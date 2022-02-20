 Світовий банк готовий виділити Україні 350 мільйонів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2022

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Новини

Світовий банк готовий виділити Україні 350 мільйонів доларів

Питання надання Україні 350 мільйонів доларів у рамках механізмів короткострокового та довгострокового фінансування розглянуть до кінця березня.

Президент групи Світового банку Девід Малпасс

Президент групи Світового банку Девід Малпасс

Група Світового банку (СБ) планує виділити Україні 350 мільйонів доларів. Рада директорів групи до кінця березня розгляне можливість перерахування коштів у рамках механізмів короткострокового та довгострокового фінансування. Президент групи СБ Девід Малпасс у суботу, 19 лютого, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час Мюнхенської конференції з безпеки

Після початкових траншів Києву надаватиметься також подальша фінансова підтримка та додаткові кошти на реформи, у тому числі в галузі енергетики та клімату, зазначається в заяві групи. Мелпасс та Зеленський також обговорили низку проєктів в Україні, включно з ініціативами в галузі енергоефективності, інфраструктури, залізниць, зміцнення економіки та створення додаткових робочих місць на Сході країни.

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Зеленський за підсумками зустрічі відзначив збільшення ролі Світового банку у стійкості фінансового сектора України. "Дякую за 350 мільйонів доларів фінансової підтримки", - написав український президент у Twitter.

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