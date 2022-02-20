Світовий банк готовий виділити Україні 350 мільйонів доларів

Група Світового банку (СБ) планує виділити Україні 350 мільйонів доларів. Рада директорів групи до кінця березня розгляне можливість перерахування коштів у рамках механізмів короткострокового та довгострокового фінансування. Президент групи СБ Девід Малпасс у суботу, 19 лютого, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Після початкових траншів Києву надаватиметься також подальша фінансова підтримка та додаткові кошти на реформи, у тому числі в галузі енергетики та клімату, зазначається в заяві групи. Мелпасс та Зеленський також обговорили низку проєктів в Україні, включно з ініціативами в галузі енергоефективності, інфраструктури, залізниць, зміцнення економіки та створення додаткових робочих місць на Сході країни.

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Зеленський за підсумками зустрічі відзначив збільшення ролі Світового банку у стійкості фінансового сектора України. "Дякую за 350 мільйонів доларів фінансової підтримки", - написав український президент у Twitter.

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