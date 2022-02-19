Зеленський у Мюнхені наполягає на гарантіях безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки у суботу, 19 лютого, закликав світову громадськість допомогти Україні та переглянути європейську безпекову архітектуру, яка, на його переконання, майже зруйнована.
"Пізно думати про ремонт - час будувати нову систему. Людство робило це двічі, сплативши надто високу ціну: це дві світові війни. У нас є шанс зламати цю тенденцію, поки вона не стала закономірністю. І почати побудову нової системи до мільйонів жертв, маючи уроки Першої і Другої світової війни, а не власний досвід можливої, не дай Боже, третьої", - заявив Зеленський.
Київ ініціює консультації у рамках Будапештського меморандуму
Зеленський повідомив про ініціювання українською стороною консультацій у рамках Будапештського меморандуму. За його словами, якщо вони не відбудуться або за їхніми результатами не будуть ухвалені конкретні рішення щодо гарантій безпеки для України, то "Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і всі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів".
Він додав, що вже доручив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі скликати такі консультації.
Також Зеленський зазначив, що за відмову від третього в світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки, однак не відчуває їх. "Зброї у нас немає, як і безпеки. Немає і частини території, яка за площею більша за Швейцарію, Нідерланди або Бельгію", - вказав президент України. Він закликав світ відмовитися "від політики умиротворення" стосовно Росії.
Зеленський також запропонував скликати саміт держав - постійних членів Ради Безпеки ООН за участю Німеччини та Туреччини "з метою вирішення викликів безпеки в Європі та напрацювання нових, дієвих гарантій".
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Зброя і фонд стійкості для України
Виступаючи перед аудиторією, Зеленський закликав створити для України фонд стійкості та відновлення, надалі надавати зброю, гарантувати енергетичну безпеку та впровадити пакет превентивних санкцій проти Росії.
"Це не благодійні внески, за які Україна має низько вклонятися, це ваш внесок у безпеку. Україна вісім років є надійним щитом. І "гради" (ракети від систем залпового вогню "Град". - Ред.) летіли у Маріуполь, а не у європейські міста", - звернувся до присутніх Зеленський. Він водночас подякував усім партнерам України.
Президент України дорікнув світовій громадськості, що не "потрібно постійно говорити про кількість військ і дати вторгнення, а продемонструвати реальну підтримку. Він також висловив сподівання, що "ніхто не розглядає Україну як вічний надійний буфер між Росією і Заходом".
Зеленський пояснив свою присутність у Мюнхені в той час, коли Захід говорить про вторгнення в Україну найближчим часом, важливими міжнародними зустрічами під час цього заходу, та небажанням, аби про Україну говорили без України.
Президент назвав "цинізмом, брехнею і провокацією" заяви російських ЗМІ, що нібито український снаряд потрапив на територію Ростовської області РФ 19 лютого. Водночас він повідомив про смерть двох українських військових на Донбасі за останню добу.
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Коротка історія російсько-українського протистояння
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Коротка історія російсько-українського протистояння
Скупчення військ на кордоні
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Автор: Роман Гончаренко, Ольга Журавльова