П'ять країн Заходу вкладуть 35 мільйонів фунтів у розвиток Донбасу

Посли Великобританії, Канади, Швеції та Швейцарії, а також повірена у справах США у середу, 2 лютого, підписали меморандум про створення нового партнерського фонду "За сильну Україну". З українського боку свій підпис поставила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Як повідомляє пресслужба міністерства, фонд підтримає розвиток громад, які постраждали від збройної агресії РФ.

"Це важливо для наших людей на сході та півдні нашої держави. Це важливо для всіх українців - знати й вірити, що ми не одні і стоїмо плечем до плеча", - цитують у повідомленні слова Ірини Верещук.

Стартовий розмір фонду - 35 мільйонів фунтів стерлінгів (1,3 мільярда гривень). Як повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна", під час підписання меморандуму амбасадорка Великобританії Мелінда Сіммонс пообіцяла вкласти у нього за три роки 11,5 мільйона фунтів стерлінгів, а її канадська колега Лариса Галадза - від 10 до 15 мільйонів канадських доларів. Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін повідомила про намір збільшити внесок Вашингтона з п'яти до 10 мільйонів доларів.

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Чотири проєкти на два роки

Міністерство окупованих територій повідомляє, що перша фаза роботи фонду "За сильну Україну" триватиме до березня 2024 року. Ним керуватиме міжнародна консалтингова компанія Chemonics International, яка в Україні вже опікується низкою проєктів, які фінансує американське агентство USAID.

Раніше в січні Ірина Верещук анонсувала чотири перші проєкти, які профінансує новий партнерський фонд. Ідеться про захист цивільного населення та посилення його співпраці з військовими на Донбасі, покращення комунікацій місцевої влади та протидію дезінформації, посилення спроможності громад до діалогу, а також енергоаудит 20 громад на Донеччині та Луганщині.

За словами віцепрем'єрки, проєкти з підвищення енергоефективності стануть пріоритетними. "Якщо ми допоможемо зробити енергоаудит громадам, вони зможуть скористатися перевагами національної програми термомодернізації, на яку уряд виділив кошти. Так ми поєднаємо підтримку як через проєкти партнерського фонду, так і завдяки проєктам, фінансованим з держбюджету", - пояснює вона.

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Нова хвиля з Заходу

На тлі зростання загрози нової російської агресії країни заходу у останні місяці посилили військову, економічну і технічну допомогу Україні. Зокрема, безпекова допомога США в минулому році сягнула рекордних 650 мільйонів доларів, Європейська Комісія цього тижня схвалила надання Україні 1,2 мільярда євро довгострокових кредитів, десятки мільйонів євро в різних формах виділяють скандинавські країни, Великобританія та Канада.

Водночас, за словами президента України Володимира Зеленського, паніка серед інвесторів через дії РФ коштувала українським ринкам 12,5 мільярда доларів, виведених закордон. На думку глави держави, для стабілізації економіки України потрібно близько 4-5 мільярдів доларів зовнішніх вливань.