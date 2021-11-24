 Німеччина надасть Україні кредит для підвищення енергоефективності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2021

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Новини

Німеччина надасть Україні кредит для підвищення енергоефективності

Кабінет Міністрів схвалив залучення 25,5 мільйона євро кредиту та мільйона євро грантових коштів від Німеччини на заходи з підвищення енергоефективності шкіл та садків Житомира й Запоріжжя.

Українські школярі (символічне фото)

Україна отримає кошти на підвищення енергоефективності шкіл та дитсадків Житомира й Запоріжжя

Український уряд схвалив проєкт угоди про кредит у розмірі 25,5 мільйона євро та мільйон євро грантових коштів на програму "Енергоефективність у громадах" від німецького державного банку KfW. Кошти будуть спрямовані на підвищення енергоефективності шкіл і дитячих садків Житомира та Запоріжжя, зазначається на сайті уряду в середу, 24 листопада.

"Наступного року програма енергоефективності стане частиною "Великого будівництва", - оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 24 листопада. - Є кілька проєктів з міжнародними партнерами, які дозволять акумулювати достатню кількість коштів на реалізацію цієї програми".

У рамках спільного проєкту з Європейським інвестиційним банком "Енергоефективність громадських будівель в Україні" буде термомодернізовано близько 1000 громадських будівель по всій Україні, зокрема, дитячі садки, школи та заклади охорони здоров’я.

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Нагадаємо, що у липні цього року у Дніпрі викрили корупційну схему з привласнення 4,5 мільйона гривень, виділених Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Ці кошти призначались на виконання ремонтних робіт у двох дитячих садках і школі в межах програми з підвищення енергоефективності.

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