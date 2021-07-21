Посолка Великобританії: Потрібно продовжувати міжнародний тиск на Росію

Повернення до нормальних відносин із РФ неможливе, доки вона продовжує дестабілізувати Україну та захоплювати її територію, заявила посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс. Про це вона сказала на установчому форумі експертної мережі "Кримської платформи"в Києві у п'ятницю, 6 серпня.

"Україна продовжує платити високу ціну за свою сміливість, за те, що зважилася скористатися своїм суверенним правом повернутися обличчям до Заходу. Росія має поважати незалежність і територіальну цілісність України. Повернення до нормальних відносин неможливе, доки Росія продовжує дестабілізувати Україну і захоплювати її територію", - цитує слова Сіммонс агентство "Інтерфакс-Україна".

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Дипломатка запевнила, що Великобританія намагатиметься посилювати рішучість міжнародного співтовариства та докладати зусиль, щоб питання Криму постійно залишалося у фокусі.

"Великобританія залишається відданим партнером України, рішуче захищаючи її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність. Дії Росії у 2014 році неможливо виправдати. Росія силою захопила територію суверенної України, грубо порушуючи права українців, а також низку своїх міжнародних зобов'язань. Наша позиція чітка: ми не визнаємо і не визнаватимемо незаконну анексію Криму Росією. Наразі необхідно продовжувати здійснювати міжнародний тиск на Росію за її дії в 2014 році і за те, що відбувалося в Криму з того часу", - зазначила вона.

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Сіммонс також наголосила, що незаконна анексія Криму поставила значні виклики перед Україною і перед загальною системою євроатлантичної безпеки.

"Міжнародне співтовариство має продовжувати протистояти цим викликам. Ми маємо показати Росії, що не терпітимемо її кричущої неповаги до міжнародного порядку. Нам треба переконатися, що Росія несе відповідальність за найгірші порушення прав людини та знищення довкілля на півострові. Права жителів Криму мають бути захищені", - сказала вона.

Дипломатка наголосила, що необхідно завжди нагадувати світові, що Крим - це Україна і завжди буде Україна. "Саме тому Великобританія вітає активні зусилля України за ініціативою міжнародна Кримська платформа", - додала Сіммонс.

Міжнародний саміт "Кримської платформи" відбудеться 23 серпня.