КМІС: В Україні зростає готовність до збройного опору в разі вторгнення РФ

Більшість громадян готові чинити спротив у разі вторгнення Росії в Україну, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, оприлюдненого у вівторок, 15 лютого.

З грудня 2021 року до лютого 2022 готових чинити збройний опір побільшало з 33,3 відсотка до 37,3 відсотка. Готовність чинити опір шляхом участі в акціях громадянського спротиву зросла з 21,7 відсотка до 25 відсотків. Тим чи іншим способом чинити спротив готові 57,5 відсотка українців проти 50,2 відсотка у грудні, йдеться у звіті за підсумками опитування.

Найбільше готових чинити опір - на заході Україні (72,2 відсотка), найменше - на сході (30,5 відсотка). "На заході і в центрі готовність чинити опір зросла. На півдні порівняно з груднем різниця в межах похибки, але з тенденцією до деякого зростання готовності чинити спротив. На сході, навпаки, різниця також у межах похибки порівняно з груднем, але є тенденція до нижчої готовності чинити спротив", - йдеться у пресрелізі.

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Загалом в Україні кількість готових виїхати до безпечнішого регіону в разі вторгнення РФ зменшилася з 14,8 відсотка до 12,4 відсотка, за кордон - з 9,3 відсотка до 7,5. Нічого не робили б 17,9 відсотка респондентів, не визначилися з відповіддю - 7,6 відсотка, а трохи більше відсотка відмовилися відповісти на запитання.

Опитування проводили 5-13 лютого методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. У ньому взяли участь 2004 респондента з усіх регіонів України, крім анексованого Росією Криму та тимчасово непідконтрольних Києву частин Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4 відсотка.

Загроза вторгнення РФ

З осені 2021 року Росія стягує до кордонів України військовослужбовців та техніку. Як стверджує міністр оборони України Олексій Резніков, з боку РФ та Білорусі перебувають 119 тисяч російських військових, а з урахуванням повітряного та морського компонентів може йтися про 140 тисяч.

На Заході пов'язують це з підготовкою до вторгнення Росії до України, яке за даними американських спецслужб може розпочатися вже 16 лютого.

У Кремлі обґрунтовують стягнення військ необхідністю проведення військових навчань. У вівторок міністерство оборони РФ повідомило про відведення частини військ від північних та південних частин українського кордону. Однак в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) поки не побачили ознак цього.

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