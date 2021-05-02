ЄС: Свобода преси досі під загрозою

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель нарікає на збільшення фінансового і політичного тиску на журналістів, а також на наявність гендерного насильства стосовно журналісток.
"Свобода преси є наріжним каменем демократичних суспільств, процвітання яких можливе лише за умови доступу громадян до достовірної інформації та ухвалення ними обґрунтованих рішень", - заявив у неділю, 2 травня, від імені усіх 27 держав-членів ЄС верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Напередодні міжнародного Дня свободи преси він однак змушений констатувати, що у той час, коли незалежна та вільна діяльність ЗМІ є як ніколи важливою, свобода преси залишається під загрозою.
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Глава європейської дипломатії нагадав, що журналістки і журналісти досі працюють у складних умовах. "Фінансовий і політичний тиск на них зростає, за ними стежать, свавільно арештовують або навіть застосовують насильство за те, що журналісти виконують свою роботу. Боррель навів дані ООН про те, що з 2020 року у світі були вбиті 76 журналістів, багатьох представників преси було заарештовано, їх переслідували, їм погрожували. "Особливе занепокоєння викликає гендерне насильство стосовно журналісток", - наголосив Боррель.
Він зепевнив, що ЄС налаштований робити більше як на своїй території, так і поза нею щодо сприяння та підтримки свободи преси. При цьому Боррель нагадав про правозахисний механізм ЄС та акційний план спільноти на захист прав людини, який дозволив через представництва ЄС у різних регіонах світу відстежувати порушення прав журналістів та захищати їх.
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Тим часом неурядові організації звертають увагу на дедалі більший тиск на журналістів та недостатню незалежність мас-медіа також і в деяких державах ЄС. Так, у Болгарії "кілька бізнесменів контролюють значну частину ЗМІ і визначають їхню редакційну політику, погоджуючи її з провідними політиками", нарікає міжнародна правозахисна організація "Репортери без кодонів". А в Угорщині прем'єр-міністр Віктор Орбан та очолювана ним правляча партія "Фідес" "крок за кроком взяли під контроль мас-медіа", цитує правозахиників інформагенція dpa.