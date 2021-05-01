У столиці Кенії Найробі поліцейські поранили кореспондентку DW

Під час мирної демонстрації в столиці Кенії Найробі у суботу, 1 травня, поліція почала стріляти капсулами зі сльозогінним газом по учасниках акції, поранивши кореспонедентку DW у Східній Африці Маріель Мюллер (Mariel Müller). Журналістка разом з оператором висвітлювала демонстрацію, спрямовану проти дедалі брутальніших дій поліції та втрати робочих місць внаслідок запровадженого у країні локдауну.

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За словами Маріель Мюллер, капсула зі сльозогінним газом влучила їй у ногу під час запису інтерв'ю з жінкою. Поліцейські влучили в Мюллер двічі. Журнаілстка вказала поліцейським на неприпустимість їхніх дій, однак вони не відреагували.

Засудження поліцейського насильства

Об'єднання іноземних кореспондентів у Східній Африці та відділення правозахисної організації Amnesty International у Кенії найрішучіше засудили напад на журналістку. Правозахисники закликали владу Кенії розслідувати інцидент.

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"Ми засуджуємо цей акт поліцейського насильства", - заявив генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg). Будь-який напад на ЗМІ необхідно розслідувати, наголосив він.