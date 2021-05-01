 У столиці Кенії Найробі поліцейські поранили кореспондентку DW | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2021

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Новини

У столиці Кенії Найробі поліцейські поранили кореспондентку DW

Під час мирної демонстрації у Найробі поліція почала стріляти по учасниках акції капсулами зі сльозогінним газом. Було поранено кореспондентку DW Маріель Мюллер.

Маріель Мюллер саме брала інтерв'ю, коли її поранили

Маріель Мюллер саме брала інтерв'ю, коли її поранили

Під час мирної демонстрації в столиці Кенії Найробі у суботу, 1 травня, поліція почала стріляти капсулами зі сльозогінним газом по учасниках акції, поранивши кореспонедентку DW у Східній Африці Маріель Мюллер (Mariel Müller). Журналістка разом з оператором  висвітлювала демонстрацію, спрямовану проти дедалі брутальніших дій поліції та втрати робочих місць внаслідок запровадженого у країні локдауну.

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За словами Маріель Мюллер, капсула зі сльозогінним газом влучила їй у ногу під час запису інтерв'ю з жінкою. Поліцейські влучили в Мюллер двічі. Журнаілстка вказала поліцейським на неприпустимість їхніх дій, однак вони не відреагували.

Засудження поліцейського насильства

Об'єднання іноземних кореспондентів у Східній Африці та відділення правозахисної організації Amnesty International у Кенії найрішучіше засудили напад на журналістку. Правозахисники закликали владу Кенії розслідувати інцидент.

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"Ми засуджуємо цей акт поліцейського насильства", - заявив генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg). Будь-який напад на ЗМІ необхідно розслідувати, наголосив він.

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