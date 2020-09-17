З початку року НСЖУ зафіксувала 74 випадки фізичної агресії щодо журналістів

Працівники ЗМІ 74 рази ставали жертвами фізичної агресії з початку поточного року. Про це у вівторок, 8 грудня, повідомили в Національній спілці журналістів України (НСЖУ).

"25 інцидентів фізичної агресії щодо українських журналістів сталося за три місяці осені 2020 року", - додали у спілці. Згідно з повідомленням, це найвища кількість нападів на працівників ЗМІ восени за останні чотири роки. Так, у 2019 році таких випадків в НСЖУ нарахували лише 16, у 2018 році - 23, а у 2017 році - 21.

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Агресія проти ЗМІ на тлі виборів і карантину

У спілці повідомляють, що пов'язують зростання кількості нападів проти журналістів наприкінці поточного року із напруженою кампанією на місцевих виборах в Україні та запровадженням урядом карантину. У НСЖУ зазначають, що у вересні було зафіксовано 7 інцидентів, пов'язаних з фізичною агресією і грубим перешкоджанням професійній діяльності, у жовтні - 12, а у листопаді - 6.

Зазначено, що у останні два місяці поширеними були випадки нападів на журналістів з боку представників охорони певних об'єктів, а також випадки активного небажання дозволити співробітникам ЗМІ проводити зйомку або збір інформації.

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