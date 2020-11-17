Опозиція в Угорщині об'єднується проти Віктора Орбана

Опозиційні політичні сили в Угорщині на парламентських виборах 2022 року виступатимуть одним виборчим блоком. Відповідну заяву лідери лібералів, "зелених", соціалістичної партії та ультраправого руху "Йоббік" оприлюднили в неділю, 20 грудня.

Від моменту приходу до влади в країні нинішнього прем'єра Віктора Орбана в 2010 року опозиційні політичні сили йшли на вибори окремо. На парламентських виборах 2022 року вони домовилися скласти спільний національний виборчий список і висувати лише по одному спільному кандидату в округах. Крім того, опозиційні партії, що підписали заяву, зобов'язались не співпрацювати з партією "Фідес", яку очолює нинішній прем'єр.

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Згідно з даними соціологічного опитування, оприлюдненими минулого тижня, в Угорщині за опозиційні сили на наступних виборах проголосував би 41 відсоток виборців, а "Фідес" підтримали б 39 відсотків.

Опозиція закидає Орбану та його партії авторитарні методи правління та обмеження основних прав, зокрема свободи слова, а також посягання на незалежність правосуддя.

Закиди на адресу Орбана останніми роками лунають і з Брюсселя. У вересні 2018 року Європейський парламент підтримав початок дисциплінарної процедури щодо Угорщини через загрозу підриву угорським урядом європейських цінностей - поваги до демократії, правової держави і прав людини.

Нагадаємо, на парламентських виборах у квітні 2018 року партія Орбана "Фідес" здобула майже 49 відсотків голосів виборців. Згодом, на місцевих виборах у жовтні 2019 року, деякі опозиційні сили об'єднались і здобули перемогу в окремих регіонах. Зокрема, в Будапешті опозиційний політик Гергелі Карачоні переміг кандидата від "Фідес" та обійняв посаду мера столиці Угорщини.