ЄС пропонує допомогу у врегулюванні кризи в Казахстані
У Євросоюзі стурбовані насильством у Казахстані та готові надати країні допомогу. За словами Борреля, ті, хто надає "зовнішню військову підтримку", повинні поважати суверенітет і незалежність Казахстану.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель
Європейський Союз готовий допомогти Казахстану у мирному врегулюванні кризи. Про це йдеться в оприлюдненій 8 січня заяві верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.
"Ми готові надати допомогу для мирного вирішення кризи. Зовнішня військова підтримка повинна поважати суверенітет і незалежність Казахстану, а також основні права всіх громадян", - йдеться у заяві.
Також у ЄС висловили стурбованість насильством, яке спалахнуло після мирних протестів у Казахстані, який є "важливим партнером для ЄС, зокрема в рамках Угоди про розширене партнерство та співробітництво, а також для стабільності в регіоні".
ЄС закликав поважати права людини
Водночас Боррель висловив співчуття через загибель людей і засудив акти насильства в Казахстані.
Він підкреслив важливість недопущення подальшої ескалації та підбурювання до насильства і закликав учасників подій в Казахстані проявляти стриманість.
"Ми закликаємо владу Казахстану дотримуватися своїх зобов’язань у цей складний час, включно з повагою до прав людини та основних свобод своїх громадян, зокрема, щодо свободи зібрань, свободи вираження поглядів та засобів масової інформації", - наголошується в заяві.
Протести в Казахстані
2 січня на заході Казахстану розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Згодом вони переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами.
З 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку та запровадив у країні режим надзвичайного стану. Він також розпочав "антитерористичну спецоперацію з метою встановлення порядку" в Алмати та Актау, а згодом розширив зону її дії. Крім того, на запит Токаєва Організація договору про колективну безпеку, до якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан, відправила військовий контингент у Казахстан.
За офіційними даними, кількість затриманих перевищила чотири тисячі. Крім того, в результаті сутичок постраждали тисячі людей, загинули десятки протестувальників та щонайменше 16 правоохоронців. За участь у протестах нині затримано близько 5135 осіб.
Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння
Від невдоволення до масових протестів
Невдоволення різким стрибком цін на зріджений газ, яким заправляють авто, за лічені дні перетворились у Казахстані на масові антиурядові протести, які переросли в збройні сутички з правоохоронцями. На фото: будівля мерії в Алмати після штурму мітингарями 5 січня 2022 року.
Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння
Остання крапля
1 січня ціни на автомобільний газ у Казахстані підскочили відразу на 100 відсотків. Першими на вулиці вийшли жителі міст Актау (фото) та Жанаозен, що на заході Казахстану, де 90 відсотків усіх авто працюють на зрідженому газі. На мітингах протестувальники вимагали повернути колишні ціни на автогаз до 50 тенге (10 євроцентів) за літр.
Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння
Під тиском вулиці
Після того, як акції протесту почали охоплювати й інші міста, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (архівне фото) опублікував твіт з вимогою негайно розібратись у ситуації. Уряд відразу заявив про відновлення старої ціни на зріджений газ. Згодом президент відправив кабмін у відставку. Але протести не вщухали.
Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння
Ситуація виходить з-під контролю
Вкрай тривожні новини надійшли з Алмати, де тисячі людей у середу, 5 січня, спробували взяти штурмом мерію й інші адміністративні будівлі. На фото: підпалене демонстрантами в Алмати поліцейське авто.
Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння
Запах горілого
Після перестрілки казахські військові взяли під контроль головну площу Алмати - площу Республіки, повідомляють ЗМІ. За словами очевидців, у місті відчувається сильний запах горілого, багато закладів і магазинів розграбовані, зокрема й крамниці зброї. На фото: 6 січня у центрі Алмати після сутичок мітингувальників з правоохоронцями.
Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння
Жертви з обох сторін
За офіційними даними, внаслідок сутичок загинули 18 правоохоронців. Крім того, "десятки нападників ліквідовано", повідомила поліція в Алмати. Отже, серед цивільного населення є, очевидно, чимало жертв. Більше двох тисяч людей було затримано.
Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння
Більше тисячі постраждалих
За словами першого заступника міністра охорони здоров'я Казахстану Ажара Гініята, внаслідок протестів постраждало більше тисячі осіб, 400 осіб госпіталізовано, 62 людини перебувають в реанімації. На фото: спалена пожежна машина перед однією з адміністративних будівель в Алмати.
Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння
Досі небачені за масштабами протести
Протести в Казахстані з його авторитарним режимом досі були рідкісним явищем. Останні події є найбільшою кризою для президента Токаєва, котрий у 2019 році змінив на президентській посаді багаторічного державного лідера Нурсултана Назарбаєва. 81-річний Назарбаєв й надалі має статус єлбаси (глави народу), хоча з посади голови Ради безпеки Токаєв його усунув.
Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння
Військові в центрі Алмати
Президент Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на всій території країни до 19 січня з комендантською годиною з 23-ї до 7-ї години. Протестувальників він назвав "терористами" і звернувся по допомогу до Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ), до складу якої входять, крім Казахстану, також Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан.
Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння
Росія відправляє війська
Росія вже відрядила до Казахстану своїх десантників (на фото, 6 січня) як частину контингенту ОДКБ. Як повідомляється, завдання іноземних військових полягатиме в захисті важливих державних та військових об'єктів.
Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння
Наказ стріляти на ураження
У п'ятницю, 7 січня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв віддав правоохоронним органам та армії наказ відкривати вогонь на ураження без попередження по учасниках акцій протесту, яких він назвав "бандитами та терористами".