ЄС очікує конкретної пропозиції щодо призупинення дії патентів на COVID-вакцини
У Брюсселі не вважають, що призупинення дії патентів на вакцини від коронавірусу дозволить швидко вирішити питання браку преператів.
Шарль Мішель (у центрі) під час саміту ЄС у Порту
Євросоюз не вважає, що підтримана США ініціатива стосовно призупинення дії патентів на вакцини від коронавірусу сприятиме швидкому вирішенню проблеми браку препаратів у світі, однак не має наміру відгороджуватися від дискусії. Про це у суботу, 8 травня, заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель після обговорення цього питання на саміті Євросоюзу в Порту лідерами країн-членів ЄС.
"Ми не вважаємо, що у короткостроковій перспективі такий крок стане диво-рішенням", - зазначив Мішель, цитує інфорагенція dpa. Однак Євросоюз готовий обговорювати це питання, коли на столі переговорів буде конкретна пропозиція. Водночас Мішель наголосив, що необхідно спонукати інші країни полегшити експорт вакцин.
Лідери країн ЄС обговорювали це питання увечері 7 травня. За інформацією з кіл ЄС, проти призупинення дії патентів на саміті виступила, зокрема, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), яка серед іншого аргументувала тим, що знаннями про сучасні mRNA-вакцини, як-от препарат BioNTech/Pfizer, може скористатися Китай.
Не вбачає проблеми в існуванні патентів і президент Франції Еммануель Макрон, який вказав, що справжня проблема - обсяги виробництва та обмеження експорту. За його словами, необхідно розширювати виробничі потужності та скасувати заборони на експорт. А призупиняти дію патентів варто лише у тому разі, якщо такий крок справді сприятиме забезпеченню вакцинами найбідніших країн.
США несподівано виступили за призупинення дії патентів
Адміністрація США досить несподівано підтримала ініціативу бідних країн призупинити дію патентів на вакцини від коронавірусу. У такому разі виробники у світі зможуть випускати вакцини без сплати ліцензійних зборів. Утім, критики ініціативи кажуть, що перешкодою для збільшення виробництва є не патенти, а брак виробничих потужностей, відсутність ноу-хау та постачання сировини.
Тим часом в Євросоюзі наголошують, що Європа є єдиним демократичним регіоном, який у великих масштабах експортує вакцини. Понад 200 мільйонів доз вивезено з ЄС - приблизно стільки ж, як поставлено країнам Євросоюзу. Натомість США вироблені в країні вакцини від коронавірусу притримують для щеплення першочергово жителів країни. Президент США Джо Байден пообіцяв, що у майбутньому вони стануть "арсеналом" і для інших країн.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.