ЄС очікує конкретної пропозиції щодо призупинення дії патентів на COVID-вакцини

Євросоюз не вважає, що підтримана США ініціатива стосовно призупинення дії патентів на вакцини від коронавірусу сприятиме швидкому вирішенню проблеми браку препаратів у світі, однак не має наміру відгороджуватися від дискусії. Про це у суботу, 8 травня, заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель після обговорення цього питання на саміті Євросоюзу в Порту лідерами країн-членів ЄС.

"Ми не вважаємо, що у короткостроковій перспективі такий крок стане диво-рішенням", - зазначив Мішель, цитує інфорагенція dpa. Однак Євросоюз готовий обговорювати це питання, коли на столі переговорів буде конкретна пропозиція. Водночас Мішель наголосив, що необхідно спонукати інші країни полегшити експорт вакцин.

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Лідери країн ЄС обговорювали це питання увечері 7 травня. За інформацією з кіл ЄС, проти призупинення дії патентів на саміті виступила, зокрема, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), яка серед іншого аргументувала тим, що знаннями про сучасні mRNA-вакцини, як-от препарат BioNTech/Pfizer, може скористатися Китай.

Не вбачає проблеми в існуванні патентів і президент Франції Еммануель Макрон, який вказав, що справжня проблема - обсяги виробництва та обмеження експорту. За його словами, необхідно розширювати виробничі потужності та скасувати заборони на експорт. А призупиняти дію патентів варто лише у тому разі, якщо такий крок справді сприятиме забезпеченню вакцинами найбідніших країн.

США несподівано виступили за призупинення дії патентів

Адміністрація США досить несподівано підтримала ініціативу бідних країн призупинити дію патентів на вакцини від коронавірусу. У такому разі виробники у світі зможуть випускати вакцини без сплати ліцензійних зборів. Утім, критики ініціативи кажуть, що перешкодою для збільшення виробництва є не патенти, а брак виробничих потужностей, відсутність ноу-хау та постачання сировини.

Тим часом в Євросоюзі наголошують, що Європа є єдиним демократичним регіоном, який у великих масштабах експортує вакцини. Понад 200 мільйонів доз вивезено з ЄС - приблизно стільки ж, як поставлено країнам Євросоюзу. Натомість США вироблені в країні вакцини від коронавірусу притримують для щеплення першочергово жителів країни. Президент США Джо Байден пообіцяв, що у майбутньому вони стануть "арсеналом" і для інших країн.