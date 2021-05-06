Скасування патентного захисту на вакцини від коронавірусу: за і проти

Заява торговельної представниці США Кетрін Тай, яка 5 травня несподівано з демонстративною рішучістю закликала до призупинення патентного захисту вакцин від COVID-19, мала негайний вплив на курс акцій виробників вакцин від коронавірусу. Цінні папери BioNTech втратили в четвер, 6 травня, на біржі у Франкфурті близько дванадцяти відсотків вартості, тоді як курс акцій CureVac впав на понад десять відсотків.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) привітала пропозицію уряду США як "історичне рішення". Навіть Євросоюз, який до цього часу дуже вагався, також продемонстрував відкритість до переговорів щодо тимчасового призупинення патентного захисту. З моменту заяви США за і проти цієї ініціативи обговорюються бурхливіше, ніж будь-коли.

Зупинка патентного захисту допомагає чи заважає?

Індія та ПАР порушили питання про призупинення патентного захисту вакцин у Світовій організації торгівлі в Женеві. За це виступають і правозахисні організації, як-от Amnesty International, та гуманітарні організації по всьому світу. Водночас багато представників фармацевтичної галузі категорично проти.

По суті, йде про питання: чи справді зупинка патентного захисту вакцин допоможе прискорити боротьбу з пандемією коронавірусу? Чи, можливо, зашкодить розробці та виробництву вакцин, необхідних для виживання людини?

"Багато великих виробників вакцин базуються в країнах, що розвиваються. Всі наявні виробничі потужності повинні бути використані", - заявила нещодавно в розмові з DW Еллен 'т Хоен. Вона є директоркою некомерційної організації Medicines Law & Policy, яка виступає за кращий доступ до ліків. "А це вимагає надання доступу до ноу-хау та технологій з боку тих, хто їх контролює", - зазначає активістка.

Подібної думки дотримуються й у цілій низці менш розвинених країн, а також представники багатьох неурядових організацій. Вони заявляють, що правила СОТ щодо інтелектуальної власності є перешкодою для невідкладного розширення виробництва вакцин у бідних країнах.

"Жодної додаткової дози"

Призупинення патентного захисту "не призведе в короткостроковій перспективі до збільшення пропозиції на жодну додаткову дозу", - заявив Томас Куені в розмові з DW. "Адже вони (прихильники зупинки патентного захисту. - Ред.) не помічають складності виробництва вакцин та ігнорують масштаб співпраці виробників вакцин, фармацевтичних компаній та країн, що розвиваються, щодо збільшення виробництва вакцинації", - додає Куені, який є генеральним директором міжнародної федерації фармацевтичних компаній IFPMA.

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З ним погоджується і Ган Штойтель (Han Steutel), керівник Німецької асоціації дослідницьких фармацевтичних виробників. "Примусові ліцензії не допомагають", - заявив він у четвер, 6 травня, в ефірі телеканалу ZDF. У Німеччині дуже добре знають, скільки часу потрібно, перш ніж буде запущено безпечний процес виготовлення нових вакцин. Наприклад, компанія BioNTech придбала вже функціонуючий завод у Марбурзі у вересні. "А потім минуло майже вісім місяців, перш ніж вони змогли зараз почати виробництво. Треба навчити персонали, встановити додаткові біореактори тощо", - пояснив він.

Завод Biontech у Марбургу

"Прибуток не повинен бути в центрі уваги", - натомість Елізабет Массуте (Elisabeth Massute) з "Лікарів без кордонів", яка також виступала в ефірі ZDF. За її словами, не йдеться про те, що за межами багатих країн бракує виробничих потужностей. "Вони насправді є. Однак у минулому було й таке, що виробники в Канаді намагалися отримати ліцензії у виробників, але не отримали жодної", - зазначає вона.

Асоціація фармацевтичних компаній, з іншого боку, завжди стверджувала, що компанії лише за умови патентного захисту матимуть достатній стимул інвестувати в дослідження, які згодом гарантують дохід. І саме тому, що їхні патенти захищені, виробники вакцин уже уклали понад 200 угод про передачу технологій, щоб разом з партнерами в бідніших країнах мати змогу виробляти більше вакцин.

Небезпечно несправедливий розподіл

На думку асоціації, проблема полягає в торговельних бар’єрах та нестачі сировини та компонентів, необхідних для виготовлення вакцин. Так само ще наприкінці квітня Єврокомісія обґрунтувала свою негативну позицію щодо призупинення патентного захисту: "Проблеми доступу до вакцин не будуть вирішені шляхом відмови від патентів; вони більше пов'язані з браком достатніх виробничих потужностей", - заявила представниця ЄС.

Німецький паспорт щеплень

Гуманітарні організації пов’язують питання патентного захисту з нерівномірним розподілом вакцин у всьому світі. Німецька організація Brot für die Welt ("Хліб для світу") зазначає, що в заможних країнах зараз приблизно кожен четвертий житель уже вакцинований проти коронавірусу, тоді як у бідних країнах лише кожен п'ятсотий. "Ця диспропорція дає зрозуміти, що є нагальна потреба у виробництві більшої кількості вакцин та призупиненні дії прав інтелектуальної власності - за певних умов", - заявляють у гуманітарній організації Brot für die Welt. Її представники переконані: "COVID-19 буде переможений лише тоді, коли всі будуть вакциновані".

Торговельна представниця США Кетрін Тай підкреслила в середу, 5 травня, що американська адміністрація твердо вірить у захист інтелектуальної власності. Але вона все одно лобіюватиме в Світової організації торгівлі призупинення патентного захисту вакцин від коронавірусу, щоб припинити пандемію. "Це - глобальна криза у сфері охорони здоров'я, і надзвичайні обставини пандемії COVID-19 вимагають вжиття надзвичайних заходів", - наголосила Тай.

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