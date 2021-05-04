У ЄС визначили соціальні цілі до 2030 року

На соціальному саміті Євросоюзу в Португалії представники ЄС, профспілок та роботодавців підписали документ, що передбачає досягнення конкретних соціальних цілей в об'єднанні до 2030 року. "Соціальні зобов'язання" ухвалили ввечері у п'ятницю, 7 травня.

Документ передбачає, що до кінця десятиліття рівень зайнятості в ЄС для населення віком від 20-ти до 64 років має зрости щонайменше до 78 відсотків. Не менше 60 відсотків дорослих мають щорічно проходити курси підвищення кваліфікації. А кількість людей, які наражаються на ризики бідності та соціальної ізоляції, має скоротититися як мінімум на 15 мільйонів.

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Така далекосяжна угода держав-членів та соціальних партнерів є безпрецедентною та "історичним моментом", заявив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) запевнила, що при відновленні після спричиненої поширенням коронавірусу кризи, а також з огляду на цифрові та екологічні перетворення в економіці йтиметься лише про створення якісних робочих місць, які гарантують надійне майбутнє. Вона наголосила, що програма відновлення економіки ЄС на 750 мільярдів євро підтримає ці зусилля.

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"Ця програма є більшою за План Маршалла", - зазначила фон дер Ляєн та закликала уряди держав ЄС ще у травні ратифікувати ухвалене щодо бюджету рішення, аби Єврокомісія уже у червні могла розпочати запозичення необхідних коштів на фінансових ринках.

Нагадаємо, країни ЄС на саміті у листопаді 2017 року ухвалили декларацію "Європейські основи соціальних прав", що передбачала уніфікацію соціальних стандартів всередині Євросоюзу.

Саміт ЄС проводиться у Порту та завершується 8 травня. Серед інших тем на порядку денному - пандемія COVID-19 та вакцинація, ситуація в Індії, а також відносини з Росією.