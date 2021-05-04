 У ЄС визначили соціальні цілі до 2030 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У ЄС визначили соціальні цілі до 2030 року

На саміті ЄС у Португалії домовилися щодо досягнення конкретних соціальних цілей до 2030 року. Зокрема, рівень зайнятості має зрости до 78 відсотків.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (ліворуч) та голова Європейської Ради Шарль Мішель під час саміту ЄС у Порту

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (ліворуч) та голова Європейської Ради Шарль Мішель під час саміту ЄС у Порту

На соціальному саміті Євросоюзу в Португалії представники ЄС, профспілок та роботодавців підписали документ, що передбачає досягнення конкретних соціальних цілей в об'єднанні до 2030 року. "Соціальні зобов'язання" ухвалили ввечері у п'ятницю, 7 травня.

Документ передбачає, що до кінця десятиліття рівень зайнятості в ЄС для населення віком від 20-ти до 64 років має зрости щонайменше до 78 відсотків. Не менше 60 відсотків дорослих мають щорічно проходити курси підвищення кваліфікації. А кількість людей, які наражаються на ризики бідності та соціальної ізоляції, має скоротититися як мінімум на 15 мільйонів.

Читайте також: У Німеччині дедалі більше людей працює на кількох роботах

Така далекосяжна угода держав-членів та соціальних партнерів є безпрецедентною та "історичним моментом", заявив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) запевнила, що при відновленні після спричиненої поширенням коронавірусу кризи, а також з огляду на цифрові та екологічні перетворення в економіці йтиметься лише про створення якісних робочих місць, які гарантують надійне майбутнє. Вона наголосила, що програма відновлення економіки ЄС на 750 мільярдів євро підтримає ці зусилля.

Читайте також: Саміт під час пандемії, або Як у ЄС ділять 1,8 трильйона євро

"Ця програма є більшою за План Маршалла", - зазначила фон дер Ляєн та закликала уряди держав ЄС ще у травні ратифікувати ухвалене щодо бюджету рішення, аби Єврокомісія уже у червні могла розпочати запозичення необхідних коштів на фінансових ринках.

Нагадаємо, країни ЄС на саміті у листопаді 2017 року ухвалили декларацію "Європейські основи соціальних прав", що передбачала уніфікацію соціальних стандартів всередині Євросоюзу.   

Саміт ЄС проводиться у Порту та завершується 8 травня. Серед інших тем на порядку денному - пандемія COVID-19 та вакцинація, ситуація в Індії, а також відносини з Росією.  

Дивитись відео 04:32

Нові правила для далекобійників у ЄС: хто у виграші? (11.09.2020)

DW.COM

На саміті ЄС досягли історичної згоди

Після кількох днів переговорів лідери країн Євросоюзу досягли компромісної угоди щодо бюджету та програми відновлення економіки від наслідків пандемії COVID-19.  

Також за темою

Traumstrände - Malediven

З локдауну у відпустку мрії: які країни відкриті для вакцинованих 04.05.2021

Наближається літо і вже другий сезон відпусток "у тіні" коронавірусу. Багато хто сподівається пошвидше вакцинуватися, щоби скористатися перевагами подорожей. Докладніше - в огляді DW.

Deutschland Symbolbild Ausländische Mitarbeiter

Імміграція кваліфікованих кадрів до ФРН: за рік програмою скористались 34 українці 28.02.2021

За рік дії закону про спрощену процедуру імміграції до ФРН кваліфікованих працівників з-поза меж ЄС його положеннями скористались близько 2000 людей. На заваді більш активній імміграції стала пандемія COVID-19.

EU-Gipfel Covid-19

Третя хвиля COVID-19: cаміт ЄС проведуть у режимі відеоконференції 21.03.2021

Через зростання темпів поширення коронавірусу запланований на кінець наступного тижня у Брюсселі саміт лідерів країн ЄС вирішили провести за допомогою відеозв'язку.

Реклама

Докладно

Призначений Москвою глава Криму Аксьонов запостив фото, на яких видно, що з коробок двигунів насосів зник напис Siemens

Як у Криму насоси з Європи "стали" російськими"

В анексованому Криму намагаються видати європейське обладнання, закуплене для водозабору під Сімферополем, за російське.  

МВФ поки не даватиме позик Україні

МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу

Поки що МВФ обмежується подальшими переговорами з українською стороною, наголосили в фонді.  