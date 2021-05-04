У ЄС визначили соціальні цілі до 2030 року

На саміті ЄС у Португалії домовилися щодо досягнення конкретних соціальних цілей до 2030 року. Зокрема, рівень зайнятості має зрости до 78 відсотків.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (ліворуч) та голова Європейської Ради Шарль Мішель під час саміту ЄС у Порту
На соціальному саміті Євросоюзу в Португалії представники ЄС, профспілок та роботодавців підписали документ, що передбачає досягнення конкретних соціальних цілей в об'єднанні до 2030 року. "Соціальні зобов'язання" ухвалили ввечері у п'ятницю, 7 травня.
Документ передбачає, що до кінця десятиліття рівень зайнятості в ЄС для населення віком від 20-ти до 64 років має зрости щонайменше до 78 відсотків. Не менше 60 відсотків дорослих мають щорічно проходити курси підвищення кваліфікації. А кількість людей, які наражаються на ризики бідності та соціальної ізоляції, має скоротититися як мінімум на 15 мільйонів.
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Така далекосяжна угода держав-членів та соціальних партнерів є безпрецедентною та "історичним моментом", заявив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) запевнила, що при відновленні після спричиненої поширенням коронавірусу кризи, а також з огляду на цифрові та екологічні перетворення в економіці йтиметься лише про створення якісних робочих місць, які гарантують надійне майбутнє. Вона наголосила, що програма відновлення економіки ЄС на 750 мільярдів євро підтримає ці зусилля.
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"Ця програма є більшою за План Маршалла", - зазначила фон дер Ляєн та закликала уряди держав ЄС ще у травні ратифікувати ухвалене щодо бюджету рішення, аби Єврокомісія уже у червні могла розпочати запозичення необхідних коштів на фінансових ринках.
Нагадаємо, країни ЄС на саміті у листопаді 2017 року ухвалили декларацію "Європейські основи соціальних прав", що передбачала уніфікацію соціальних стандартів всередині Євросоюзу.
Саміт ЄС проводиться у Порту та завершується 8 травня. Серед інших тем на порядку денному - пандемія COVID-19 та вакцинація, ситуація в Індії, а також відносини з Росією.