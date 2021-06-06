Єнс Столтенберг запросив Москву на засідання Ради НАТО-Росія

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав Москву провести засідання Ради НАТО-Росія. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Die Welt, опублікованому у понеділок, 7 червня.

"Ми запросили російський уряд на нову зустріч більше року тому, але позитивної відповіді надано не було", - зазначив Столтенберг. За його словами, вже протягом 19 місяців зустрічі Ради не відбувались.

"У нас багато тем для обговорення, які стосуються спільних інтересів НАТО та Росії", - зазначив генеральний секретар. За його словами, наразі м'яч на боці Москви.

"Останнім часом відносини НАТО та Росії досягли рівня, нижче якого не опускалися з часів закінчення холодної війни", - наголосив він і додав, що діалог - це найкращий спосіб подолання напруженості.

Обмін інформацією про військові маневри

Генсек Альянсу впевнений, що однією з можливих тем для обговорення міг би стати взаємний обмін інформацією про військові маневри "для запобігання непорозумінь і можливої ​​ескалації". Іншою темою було б досягнення "достатньої прозорості" у військовій активності кожної зі сторін, щоб уникнути непередбачених ситуацій, наголосив Столтенберг.

Раніше, 18 травня, голова військового комітету НАТО Стюарт Піч висловив жаль, що Москва не відповіла на пропозицію Альянсу провести зустріч Ради. Піч зазначив, що Північноатлантичний альянс продовжує "прагнути конструктивних відносин з Росією". Він додав, що НАТО тримає відкритими канали зв'язку з Москвою.

Востаннє Рада НАТО-Росія засідала в липні 2019 року. Пост представника Росії при Альянсі залишається вакантним з січня 2018 року після того, як Олександр Грушко, який обіймав цю посаду, став заступником міністра закордонних справ РФ.

Україну не долучають до саміту НАТО

Як відомо, 14 червня відбудеться саміт НАТО. Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловлював розчарування закритим форматом цієї зустрічі і тривалим зволіканням із наданням Україні плану дій щодо членства в Альянсі. "Ми розуміємо бажання союзників провести закритий саміт, щоб обговорити трансатлантичну єдність. Приклади таких самітів були, зокрема в 2017 році в Брюсселі. Але якщо чесно, ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій Російської Федерації", - заявляв міністр.

Міністр навів у приклад не тільки дії Росії в Чорноморському регіоні, а й проти країн-членів НАТО, а саме результати розслідувань у Чехії. "Цього ми зрозуміти не можемо. Як можна не знайти формат участі України в саміті цього року?" - додав Кулеба.

Кажучи про змістовне наповнення саміту, Кулеба подякував НАТО за постійне підтвердження політики "відкритих дверей" на підставі рішення Бухарестського саміту 2008 року, однак акцентував увагу на тому, що відтоді минуло вже 13 років. "Жодного кроку до виконання цього рішення не було зроблено. І коли нам в Україні іноді дорікають, що в нас занадто повільні реформи деякі, то що тоді говорити про прийняття і реалізацію рішень альянсу, які 13 років припадають пилом", - сказав він. Міністр підкреслив, що для України важливо, щоб політика "відкритих дверей" НАТО не перетворилася на політику "годування обіцянками". За його словами, поточний рік - хороший час для прийняття рішення про надання Україні ПДЧ.

Раніше Кулеба засумнівався, що рішення про надання Україні ПДЧ в НАТО ухвалять на саміті альянсу 14 червня.