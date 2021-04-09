Як оцінюють у Харкові потенційну загрозу з боку Росії

"Війна ближче , ніж ти думаєш. Від Харкова до Донецька 259 кілометрів". Плакат з таким написом та інформацією за скільки здатні подолати цю відстань авто, танк, винищувач та ракета зустрічає гостей Харкова на залізничному вокзалі. На тому ж вокзалі можна зустріти й таксистів, які або тихо, або голосно пропонують підвезти до лінії розмежування на Донбасі. При потребі можуть відвезти й до Росії. "На Воронеж! На Бєлгород!" - такі вигукування російською в специфічній інтонації від харківських таксистів на вокзалі лунають упродовж усіх років війни.

"Знайти клієнта на Бєлгород - таке замовлення було вигідним завжди, а після того, як скасували авіарейси до Росії, тим більше,"- каже один з таксистів, який назвався Анатолієм. У Харкові теж уважно стежать за повідомленнями про скупчення російських військ уздовж кордону з Україною. Але війни з РФ Анатолій не боїться. "Якщо що, то будемо вивозити людей, як це робили наші колеги в Донецьку," - каже таксист, маючи, звичайно, на увазі, що порятунок не буде безкоштовним.

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Настрої харків’ян

Вірі Миколаївні та її чоловіку Володимиру Миколайовичу уже за 70. Подружня пара зізнається, що дуже нервує, коли лунають повідомлення про зосередження російських військ біля кордону з Україною.

Віра Миколаївна та її чоловік Володимир Миколайович нервують, коли чують повідомлення про зосередження російських військ на кордоні

"Не буде війни! Путін не з’їхав з глузду, щоб її затівати зараз!" - каже Віра Миколаївна. Її чоловік не погоджується: "Він же хвора людина, все що завгодно можна очікувати!" Зрештою подружжя знаходить компроміс: якщо російська армія раптом з’явиться на вулицях Харкова, то принаймні Володимир Миколайович буде "кидати гранати та бомби зі свого балкона".

Наталя Іванівна народилася в Росії й останні 30 років мешкає в Харкові. Вона не приховує, що повідомлення від українських військових про нові потенційні загрози від РФ сильно псують їй настрій. "Я сама росіянка і не розумію Путіна. Він виходить не за мир? Він проти, загалом проти людей?! Ми ж були друзями, й до того, що це давно вже не так, - не можу звикнути," - каже Наталя Іванівна й додає, що кілька років не може з'їздити в Курськ, аби відвідати могили батьків. Хотіла з’їздити з сином, але відмовилася від цієї ідеї, коли в 2015-тому зрозуміла, що громадяни України можуть просто так зникати на території Росії, а потім опиняться у в’язницях, змальовує свої побоювання жінка.

Дмитро Олійник уже рив окопи в 2014-му, аби захищати Харків

"Ніхто ніде нічого не концертує. Не треба нагнітати!" - мало не кричить російською жінка з газетою про Михайла Добкіна в руках. Вона впевнена, що повідомлення про нову військову загрозу з боку РФ - недостовірна інформація. "Острах, звичайно, є. Не хотілось б опинитися в епіцентрі обстрілів," - каже DW чоловік з двома дітьми. "Путін не буде ризикувати. Україна - не одна. Їй допоможуть друзі," - вважає студент з Азербайджану. Інна Сергіївна, вчителька однієї з харківських шкіл, на питання про імовірність нападу на Харків відповіла: "У нас що немає хлопців, які нас будуть захищати?!" І додала: "Якщо що, то самі підемо".

Резервісти напоготові

Хлопців, котрі захищатимуть, багато, запевняє у розмові з DW керівник харківської філії ГО "Український легіон" Олександр Горбатенко. До початку бойових дій на Донбасі цей чоловік займався виробництвом меблів. У квітні 2014-го року перед Харковом постала реальна загроза перетворення на "ХНР". Ці події змінили життєві плани Олександра. Він взявся за вивчення військової справи і вже кілька років працює інструктором, допомагає тим, хто бажає, здобувати базові знання, як протистояти агресору. "Ми навчаємо тактичній медицині, поводженню зі зброєю, як зачищати будівлі тощо," - розповідає Олександр. За його словами, тільки в "Українському легіоні" уже кілька сотень людей пройшли військову підготовку.

Михайло Соколов з харківської тероборони: "За дві години будемо на пункті призначення"

Громадські резервісти у разі необхідності мають прийти на допомогу батальйонам територіальної оборони, які були створені за роки війни в кожному регіоні України. Головний старшина харківського батальйону тероборони Михайло Соколов відмовляється назвати точну кількість бійців, посилаючись на військову таємницю. Він каже, що такі люди є і вони регулярно тренуються ще з початку війни: "Я можу сказати, що ми готові. Форма з собою - все з собою. За дві години будемо на пункті призначення".

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"ХНР" технічно не можлива?

На думку Михайла, Харків уже не те місто, яке в 2014-му ледь не перейшло в "обійми руського міру". "Тоді городяни були дуже залякані. Зараз інша ситуація," - переконаний Михайло, який раніше служив в спецназі.

З ним погоджується і Дмитро Олійник, який був серед тих харків’ян, котрі протистояли проросійським сепаратистам навесні 2014-го, рили окопи, встановлювали бліндажі й блокпости на виїздах, зокрема з Харкова до Бєлгорода, куди в мирні часи можна було доїхати на авто за 40 хвилин і звідки в 2014-му заїхали адепти "руської весни", щоб захопити місто. На думку Дмитра, затятих прихильників "руського міру" в Харкові за роки війни поменшало: "Вони бачать те, що відбувається в Луганську, Донецьку. Хоча є й такі, які тихенько сидять вдома й обговорюють можливість приєднання до Росії".

Тренування харківської тероборони

Дмитро переконаний - якщо хтось серед можновладців чи правоохоронців у Харкові й ризикне повторити спробу 2014-го здати Харків, то зараз навряд чи вийде. Адже за роки війни Україна переформатувала правоохоронні органи, армія стала набагато потужнішою, немає президента, який би готовий був здати Україну. З цим погоджується харківська політологиня Юлія Біденко: "Зараз середовище у Харкові є більш проукраїнським, ніж у 2014-му році. І місцеві еліти не дуже так орієнтовані на Росію".

Острахом війни давно перехворіли

Збори резервістів уже оголошені в Херсонській області. Харківська, за словами Михайла Соколова, може бути на черзі, й це може статися в будь-який час: "Не треба панікувати. Я так і кажу городянам, які підходять і запитують про загрозу. Кажу їм, щоб менше ТБ дивилися".

На вулицях Харкова нині побільшало військових. В облдержадміністрації вони стали частіше відвідувати засідання. Навколо Харкова поки що немає ознак посилення контролю за в’їздом у місто. Блокпости, бетоні блоки були прибрані ще в 2017-му році. Місцеві органи влади поки що не робили заяв про якусь стурбованість імовірними загрозами з боку РФ. Чиновники нині більше зайняті боротьбою з коронавірусною хворобою, яка вирує в регіоні.

Харків’яни, з якими вдалося поспілкуватися кореспонденту DW, теж визнали, що страх захворіти, не мати грошей через пандемію сильніший, ніж страх перед загрозою війни. "Ми вже звикли до війни - перехворіли цим вже давно," - пояснив DW один з мешканців Харкова.