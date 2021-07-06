 Визначився перший фіналіст на Євро-2020: Італія переграла іспанців у серії пенальті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2021

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Визначився перший фіналіст на Євро-2020: Італія переграла іспанців у серії пенальті

У драматичному поєдинку збірна Італії перемогла збірну Іспанії і вийшла в фінал Євро-2020. Долю матчу вирішила серія пенальті, що так само виявилася напруженою.

Італія перемогла Іспанію в півфіналі Євро-2020

Голкіпер італійців Джанлуїджі Доннарумма - герой матчу

У першому матчі 1/2 фіналу Євро-2020 на стадіоні "Вемблі" в Лондоні ввечері у вівторок, 6 липня, грали збірні Італії та Іспанії.

Перший тайм гри завершився з рахунком 0:0.

Однак у другому таймі, на 60-й хвилині, італійцям вдалось вирватись уперед. Рахунок відкрив Федеріко К'єза, влучивши в дальній кут воріт. Для італійців цей гол став 12-м на цьому Євро.

На 62-ій хвилині на заміну в збірній Іспанії вийшов Альваро Мората, який зрівняв рахунок на 80-й хвилині матчу, реалізувавши вихід сам на сам.

Для форварда іспанської збірної цей гол став шостим на чемпіонатах Європи. Крім того, Мората став найкращим іспанським голеадором збірної на європейських першостях, повідомили в УЄФА.

До завершення основного часу обидві команди так і не змогли змусити капітулювати голкіпера супротивника.

В овертаймі переможець цієї гри не визначився, тож долю матчу вирішувала серія пенальті. 

Серію пенальті відкрили італійці, але невдало: удар Локателлі відбив голкіпер іспанців. З іспанців першим по м'ячу вдарив Ольмо, але м'яч пролетів вище воріт. Згодом Белотті відкрив рахунок в серії пенальті, але іспанцям постійно вдавалося відіграватися, аж до удару Альваро Морати, який зумів відбити голкіпер італійців Джанлуїджі Доннарумма. Потім Жоржіньо переграв іспанського голкіпера, філігранно відправивши м'яч з 11-метрової позначки у ворота іспанців. У підсумку перемога італійців 4:2.

Ця поразка стала історичною для іспанців - уперше за всю історію збірної Іспанії вона програла в півфіналі чемпіонату Європи або ЧМ.

Команди підтримували на стадіоні 60 тисяч глядачів

Цього разу на стадіон "Вемблі" допустили 60 тисяч глядачів. Хоча на стадіоні офіційно діяли правила щодо маскового режиму і дотримання дистанції, проте, на кадрах можна було побачити звичні сцени колективного футбольного вболівання, подібні до тих, що були до пандемії COVID-19.

Вболівальники збірної Іспанії під час півфінального матчу проти італійців

Вболівальники збірної Іспанії

Обслуговували зустріч Італії та Іспанії бригада арбітрів з Німеччини на чолі з Феліксом Бріхом. Допомагали йому асистенти Марк Борш і Штефан Лупп.

  • Лондон - стадіон Уемблі

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Лондон - стадіон "Вемблі"

    Фінал першості відбудеться в Лондоні! Перебудований стадіон "Вемблі", який вміщує 90 тисяч глядачів, стане найбільшою та найважливішою ареною Євро-2020. Споруда справді вражає, хоч і втратила історичний блиск свого попередника - "Старого Вемблі". На "Вемблі" пройдуть вісім матчів першості, зокрема обидва півфінали та фінал. Але чи дійде до нього англійська збірна?

  • Мюнхен - Allianz Arena

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Мюнхен - Allianz Arena

    Allianz Arena є гордістю мюнхенського клубу "Баварія". Це суто футбольний стадіон, який має 67812 місць та відповідає найвищим стандартам УЄФА. Особливої уваги вартий овальний фасад споруди з підсвіткою. Під час Євро-2020 Мюнхен прийматиме три матчі групової стадії, в яких братиме участь німецька збірна, а також чвертьфінал першості.

  • Рим - Олімпійський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Рим - Олімпійський стадіон

    Олімпійський стадіон у Римі вміщує 72700 глядачів, але потребує реконструкції. На цій арені проходив ще Чемпіонат світу з легкої атлетики 1987 року. Стадіон також був свідком успіхів німецької збірної на Євро-1980 та Чемпіонаті світу з футболу 1990 року. У Римі відбудуться три матчі групового етапу та чвертьфінал Євро-2020.

  • Баку - Олімпійський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Баку - Олімпійський стадіон

    Відкритий у березні 2015 року Олімпійський стадіон Азербайджану вміщує 69870 глядачів. Саме сюди переїхала з республіканського стадіону імені Тофіка Бахрамова азербайджанська футбольна збірна. А в 2019 році на бакинському Олімпійському стадіоні "Челсі" переміг "Арсенал" у фіналі Ліги Європи. На Євро-2020 Баку прийматиме три матчі групового етапу та чвертьфінал турніру.

  • Санкт-Петербург - Крестовський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Санкт-Петербург - Крестовський стадіон

    Крестовський стадіон у Санкт-Петербурзі, відомий також як "Газпром Арена", був зведений до Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Арена вміщує 69 тисяч глядачів та стоїть на місці старого стадіону імені Кірова, який було знесено в 2006 році. На будівництво нової арени витратили приблизно 930 мільйонів євро. У Санкт-Петербурзі відбудуться три матчі групового раунду та чвертьфінал Євро-2020.

  • Копенгаген - стадіон Паркен

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Копенгаген - стадіон "Паркен"

    "Паркен" є домашньою ареною футбольного клубу "Копенгаген" та одним з найменших стадіонів, що приймають матчі Євро-2020. Він вміщує лише 38 тисяч глядачів. На його користь, однак, зіграли чудова інфраструктура столиці Данії та сучасний характер стадіону. Перший матч на ньому зіграли в 1992 році збірні Данії та Німеччини. На "Паркені" пройдуть три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу Євро-2020.

  • Амстердам - Йоган Кройф Арена

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Амстердам - "Йоган Кройф Арена"

    Названа на честь легендарного нідерландського футболіста арена є одним з найбільш інноваційних стадіонів Євро-2020. Споруда вміщує 52960 глядачів, має дах, що може повністю закрити поле, та систему освітлення, що контролює зростання газонної трави. Тут уже проходили матчі Євро-2000. 21 рік по тому Амстердам прийме три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу європейської першості.

  • Бухарест - Національний стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Бухарест - Національний стадіон

    Новий Національний стадіон збудували в Бухаресті у 2008-2011 роках замість старого однойменного стадіону, який стояв на тому ж місці з 1953 року. Арена вміщує 55600 глядачів та приймає матчі збірної Румунії з футболу. Тут відбудуться три матчі групового раунду та матч 1/8 фіналу Євро-2020.

  • Севілья - Олімпійський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Севілья - Олімпійський стадіон

    Оскільки два головні клуби міста ("Реал Бетіс" і "Севілья") мають свої власні стадіони, на Олімпійському рідко відбуваються футбольні матчі. Стадіон вміщує 57619 глядачів. Спочатку планувалося, що матчі першості в Іспанії прийме Більбао, але в УЄФА вирішили замінити це місто на Севілью, оскільки регіональний уряд Країни Басків не міг гарантувати присутність глядачів під час пандемії коронавірусу.

  • Будапешт - Пушкаш Арена

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Будапешт - "Пушкаш Арена"

    Стадіон, який є домашньою ареною збірної Угорщини, носить ім'я Ференца Пушкаша - одного з найкращих футболістів в історії угорського футболу. Останніми тижнями його часто використовували як альтернативне місце проведення матчів Ліги чемпіонів. На Євро-2020 арена прийме три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу.

  • Глазго - стадіон Гемпден-Парк

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Глазго - стадіон "Гемпден-Парк"

    До 1950 року, коли в Ріо-де-Жанейро відкрили "Маракану", "Гемпден-Парк", що вміщує 52500 глядачів, був найбільшим футбольним стадіоном світу. На домашній арені збірної Шотландії пройдуть три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу Євро-2020. Утім, матч збірних Шотландії та Англії відбудеться в Лондоні на "Уемблі".

    Автор: Андреас Штен-Цімонс, Дмитро Губенко


DW.COM

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Збірна Іспанії з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2020, перемігши у драматичному матчі в додатковий час команду Хорватії з рахунком 5:3.  

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В одній восьмій фіналу Євро-2020 збірна Італії в додатковий час перемогла збірну Австрію з рахунком 2:1. У чвертьфіналі Італія зіграє з переможцем матчу Бельгія - Португалія, який пройде 27 червня.  

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