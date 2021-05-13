УЄФА скасувала правило виїзного голу на турнірах єврокубків

Виконком Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував правило виїзного голу у всіх клубних турнірах, починаючи з сезону 2021/22. Про це повідомляється на Twitter-сторінці УЄФА в четвер, 24 червня.

"Правило виїзних голів буде вилучене з усіх клубних змагань УЄФА, починаючи з сезону 2021/22. У випадку нічиєї, коли обидві команди забивають однакову кількість голів за два матчі, будуть два 15-хвилинних періоди додаткового часу та, якщо потрібно, 11-метрові", - йдеться у твіті.

Правило виїзного голу застосовували з 1965 року. Воно означає, що за рівного рахунку у двоматчевому протистоянні в єврокубках до наступного раунду проходить команда, яка забила більше голів на виїзді, тобто на полі суперника.

Президент УЄФА Александер Чеферін пояснив, що УЄФА скасувала це правило, аби не стримувати команди від атакувального футболу. "Це правило на сьогодні суперечить його початковому призначенню, адже, по суті, тепер воно стримує домашні команди - особливо в перших іграх - від атакувального футболу, тому що вони побоюються пропустити гол, який дасть їхнім супротивникам суттєву перевагу", - процитовано Чеферіна на сайті УЄФА.