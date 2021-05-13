 УЄФА скасувала правило виїзного голу на турнірах єврокубків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

УЄФА скасувала правило виїзного голу на турнірах єврокубків

Правило виїзного голу застосовували з 1965 року. УЄФА вирішила його скасувати, щоб не стримувати команди від атакувального футболу.

UEFA

Логотип УЄФА

Виконком Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував правило виїзного голу у всіх клубних турнірах, починаючи з сезону 2021/22. Про це повідомляється на Twitter-сторінці УЄФА в четвер, 24 червня.

"Правило виїзних голів буде вилучене з усіх клубних змагань УЄФА, починаючи з сезону 2021/22. У випадку нічиєї, коли обидві команди забивають однакову кількість голів за два матчі, будуть два 15-хвилинних періоди додаткового часу та, якщо потрібно, 11-метрові", - йдеться у твіті.

Правило виїзного голу застосовували з 1965 року. Воно означає, що за рівного рахунку у двоматчевому протистоянні в єврокубках до наступного раунду проходить команда, яка забила більше голів на виїзді, тобто на полі суперника.

Президент УЄФА Александер Чеферін пояснив, що УЄФА скасувала це правило, аби не стримувати команди від атакувального футболу. "Це правило на сьогодні суперечить його початковому призначенню, адже, по суті, тепер воно стримує домашні команди - особливо в перших іграх - від атакувального футболу, тому що вони побоюються пропустити гол, який дасть їхнім супротивникам суттєву перевагу", - процитовано Чеферіна на сайті УЄФА.

Також за темою

UEFA Logo

Фінал Ліги чемпіонів перенесено зі Стамбула до Порту 13.05.2021

На тлі високих темпів поширення коронавірусу в Туреччині УЄФА ухвалило рішення про перенесення фінального матчу Ліги чемпіонів зі Стамбула в Порту. На матчі будуть лише 12 тисяч уболівальників.

Ungarn Budapest | Puskas Arena

УЄФА дозволила глядачам частково повернутися на трибуни 02.10.2020

УЄФА дозволила уболівальникам частково повернутися на трибуни. У разі згоди місцевої влади, вболівальники зможуть заповнювати до третини місць на стадіонах.

UEFA Europa League Shakhtar Donetsk - FC Basel Junior Moraes

Донецький "Шахтар" пробився у півфінал Ліги Європи УЄФА 12.08.2020

Чемпіон України переміг швейцарський "Базель" з рахунком 4:1. У півфіналі "Шахтар" гратиме з міланським "Інтером".

Реклама

Докладно

MH17 Boeing

Суд у справі MH17: чи затягує процес захист Пулатова?

На засіданні суду в Гаазі у справі про збитий над Донбасом Boeing обговорили клопотання адвокатів підсудного Пулатова.  

Україна може зіштовхнутися з проблемою дефіциту питної води

На межі дефіциту: що відбувається з питною водою в Україні

На тлі нераціональної водної політики ситуація з питною водою в Україні стрімко погіршується, вказують експерти.  