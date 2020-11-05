 Вибори президента США: чи зможе Дональд Трамп виграти через суд? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 05.11.2020

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Світ

Вибори президента США: чи зможе Дональд Трамп виграти через суд?

Після виборів президента США 2000 року на ім'я переможця чекали п'ять тижнів. Останнє слово тоді сказав Верховний суд. Дональд Трамп зараз також хоче підключити цю інстанцію, але це не так просто.

Верховний суд США може визначити долю виборів президента

Голоси, віддані на виборах президента США 2020 року, у вирішальних штатах досі рахують. Але чинний президент країни вже встиг оголосити себе переможцем - попри те, що в його конкурента, демократа Джо Байдена, є ще всі шанси перемогти.

Але ім'я переможця визначає не Трамп, тож чинний президент ще вранці вранці середи, 4 листопада, дав зрозуміти, яким шляхом він збирається йти: "Ми звернемося до Верховного суду". Тож доля виборів зрештою може вирішитися саме в цій інстанції.

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Яку саме скаргу чинний президент хоче подати до суду, до кінця не зрозуміло. Під час свого виступу, він сказав: "Ми хочемо, аби голосування було завершено". Утім, на момент його виступу всі виборці і виборчині вже віддали свої голоси. Оглядачі вважають, що Трамп хоче домогтися, аби припинили рахувати голоси, віддані поштою, сподіваючись таким чином запобігти перемозі Байдена у вирішальних штатах на кшталт Пенсильванії чи Мічигану.

Остаточних результатів доводиться чекати завжди

При цьому те, що результат голосування не стає відомим одразу ж після виборів, досить звичне явище, пояснила в ефірі телеканалу CNN голова Федеральної виборчої комісії США Еллен Вайнтрауб. "У нас ніколи не було офіційних результатів наприкінці дня голосування. Вони з'являються тижнями пізніше", - каже вона і додає: важливо, аби був порахований кожен голос.

Дональд Трамп сам оголосив себе переможцем виборів президента США

Дональд Трамп сам оголосив себе переможцем виборів президента США

Для цього ще є час. 21 із 50 штатів США приймає та визнає документи для голосування поштою і після виборів, якщо на поштовому штампі конверта зазначена дата до 3 листопада 2020 року включно. До них належать, зокрема, і Пенсильванія, Невада та Північна Кароліна - штати, підрахунок голосів у яких досі триває. Крайній термін прийому листів із бюлетенями відрізняється від штату до штату. За даними Національного зібрання законодавства штатів (National Conference of State Legislature), у Каліфорнії відправлені поштою бюлетені для голосування приймають до 17-го дня після дня виборів.

Суперечка під час виборів 2000 року

Заява Трампа нагадує про 2000 рік. Тоді вирішальна боротьба між кандидатами від республіканців Джорджем Бушем та демократів Елом Гором відбувалася у Флориді. Згідно з даними першого підрахунку голосів, Буш випереджав там Гора лише на 1800 голосів. Через те, що після підрахунку голосів у всіх інших штатах у кандидатів була приблизно однакова кількість голосів колегії виборників, від результату голосування у Флориді залежало ім'я переможця.

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Гор, який на той момент, власне, вже привітав свого опонента з перемогою, вирішив домагатися перерахунку голосів в одному з округів Флориди. У разі дуже незначної різниці між кількістю голосів за одного та іншого кандидата закон передбачає таку можливість. Після підрахунку відрив між Бушем та Гором у цьому штаті скоротився до менш ніж тисячі голосів, але Буш все одно був попереду. Тож Гор зажадав перерахунку голосів у ще чотирьох округах Флориди, адже вважав, що це посилить його надії на президентське крісло. Зрештою виникла судова суперечка - спершу в Верховному суді Флориди, а потім і у Верховному суді США.

Ел Гор зміг визнати поразку

12 грудня 2000 року судді Верховного суду США вирішили: у Флориді не були встановлені єдині правила ручного підрахунку голосів. Через це перерахунок був заборонений. Таким чином, Верховний суд забезпечив Джорджу Бушу перемогу.

Ел Гор (п) визнав поразку на виборах: Джордж Буш (л) став президентом США

Ел Гор (п) визнав поразку на виборах: Джордж Буш (л) став президентом США

Чи може сценарій двадцятирічної давнини повторитися знову? "Так, тут звісно є паралелі, - каже в розмові з DW Петер Віттіґ (Peter Wittig), який до 2018 року був послом Німеччини в США. - Ми знаємо, що загалом було подано майже 400 скарг на регіональному рівні (щодо голосування на виборах президента 2020 року. - Ред.). Тож ми повинні налаштуватися на юридичну тяганину".

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Експерт із конституційного права, професор Єльської школи права Брюс Акерман не думає, що Верховний суд США зрештою вирішить долю виборів президента, як це було 2000 року. Ще перед голосуванням у розмові з DW він сказав: "Жорстка боротьба відбуватиметься не лише в одному, а в шести-восьми штатах. Верховний суд навряд чи зможе втручатися (в підрахунок голосів. - Ред.) у шести-восьми штатах".

Верховний суд - помилкова інстанція

Іще один важливий момент - це те, що Трамп не зможе напряму звернутися до Верховного суду. Адже спершу всі юридичні скарги мають пройти через судову систему окремих штатів, пояснює Акерман.

Віттіґ звертає увагу на ще одну велику відмінність від 2000 року: "Ми пам'ятаємо, що Гор тоді в якийсь момент здався та звільнив місце як той, хто програв у чесних виборах". За словами німецького дипломата, Гор, таким чином, поставив на перше місце стабільність демократії. Чи зможе юридична суперечка між Трампом і Байденом завершитися так само спокійно, Віттіґ сумнівається.

Випробування для демократії

Підрахунок голосів у США досі триває. І поки що незрозуміло, про що йтиметься у потенційній судовій суперечці, якщо жоден із кандидатів не визнає своєї поразки. Але якщо справді дійде до того, що справа опиниться у Верховному суді США, як це було 2000 року, Трамп може принаймні сподіватися на консервативну більшість у цьому органі. Останньою до нього долучилася консервативна суддя Емі Коні Барретт. Рівно тиждень тому чинний президент був присутній на церемонії складання нею присяги. 

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Але чи стане Верховний суд ухвалювати політичне рішення? Однозначно спрогнозувати це неможливо. Якщо він зробить це, то це стане руйнівним сигналом для американської демократії та її інституцій, які існують сторіччями. "Ми входимо у фазу великої непевності, яка триватиме найближчими годинами і, можливо, днями. Ідеться про те, чи може політичний процес тривати далі у звичний і коректний спосіб, чи якісь дії порушать процес підрахунку голосів", - каже колишній німецький посол у США Віттіґ. За його словами, американська демократія зараз проходить випробування.

  • Святковий настрій в Едмонті, штат Оклахома: прихильник Дональда Трампа радіє першим результатам, що надійшли зі Флориди. Кандидат від республіканців зумів забезпечити собі підтримку в цьому хиткому штаті. Хиткими у США називають ті штати, де від самого початку виборці не мають однозначних преференцій і в обох кандидатів є рівні шанси на перемогу.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Одні святкують...

    Святковий настрій в Едмонті, штат Оклахома: прихильник Дональда Трампа радіє першим результатам, що надійшли зі Флориди. Кандидат від республіканців зумів забезпечити собі підтримку в цьому "хиткому штаті". "Хиткими" у США називають ті штати, де від самого початку більшість виборці не має однозначних преференцій і в обох кандидатів є рівні шанси на перемогу.

  • В очікуванні голосування на площі Макферсона у Вашингтоні. Розчарування на обличчях тих, хто сподівались на шалену перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. У багатьох штатах розрив між обома політиками виявився мінімальним, що до останнього ускладнює виявлення переможця.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    ... інші застигли в очікуванні

    В очікуванні голосування на площі Макферсона у Вашингтоні. Розчарування на обличчях тих, хто сподівався на впевнену перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. У багатьох штатах розрив між обома політиками виявився мінімальним, що до останнього ускладнює визначення переможця.

  • Палкі дискусії на площі Black Lives Matter, що поблизу Білого дому у Вашингтоні: прихильник Трампа (ліворуч) та демонстрант (праворуч) кричать одне на одного. Як повідомляє кореспондентка DW Інес Поль, настрій в американській столиці був напруженим і вибухонебезпечним.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Пристрасті розпалюються

    Палкі дискусії на площі Black Lives Matter, що поблизу Білого дому у Вашингтоні: прихильник Трампа (ліворуч) та демонстрант (праворуч) кричать одне на одного. Як повідомляє кореспондентка DW Інес Поль, настрій в американській столиці був напруженим і вибухонебезпечним.

  • Демонстрант у Нью-Йорку палицею лупцює, виготовлену з пап'є-маше, фігуру чинного президента США Дональда Трампа, яку підвісили на мотузці. У штаті Нью-Йорк виборці віддали перевагу Джо Байдену. Отже, 29 голосів виборників будуть зараховані на його користь. Для перемоги потрібно набрати 270 голосів.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Трампу з пап'є-маше не позаздриш

    Демонстрант у Нью-Йорку палицею лупцює виготовлену з пап'є-маше фігуру чинного президента США Дональда Трампа, яку підвісили на мотузці. У штаті Нью-Йорк виборці віддали перевагу Джо Байдену. Отже, 29 голосів виборників від цього штату будуть зараховані на його користь. Для перемоги потрібно набрати 270 голосів.

  • У Портленді, штат Орегон, у ніч виборів відбулись антирасистські протести. На цьому фото демонстранти спалили американські прапори. Також в інших містах США люди вийшли на вулиці. В очікуванні безладу власники крамниць частково позабивали дошками й щитами свої вікна. Після закриття виборчих дільниць великих народних заворушень, однак, не спостерігалось.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Гарячий протест

    У Портленді, штат Орегон, у ніч виборів відбулись антирасистські протести. На цьому фото демонстранти спалили американські прапори. Також в інших містах США люди вийшли на вулиці. В очікуванні безладу власники крамниць частково позабивали дошками й щитами свої вікна. Після закриття виборчих дільниць великих народних заворушень, однак, не спостерігалось.

  • Попри відсутність однозначних результатів Трамп оголосив себе переможцем уже в середу вранці. З огляду на затягнення підрахунку голосів він почав говорити про обман нації і повідомив, що звернеться до Верховного суду США з вимогою зупинити подальший підрахунок. У виборчому штабі Байдена заявили, що готові до юридичних кроків проти таких дій конкурента.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Виборчий детектив триває

    Попри відсутність однозначних результатів Трамп оголосив себе переможцем уже в середу вранці. З огляду на затягнення підрахунку голосів він почав говорити про "обман нації" і повідомив, що звернеться до Верховного суду США з вимогою зупинити подальший підрахунок голосів. У виборчому штабі Байдена заявили, що готові до юридичних кроків проти таких дій конкурента.

    Автор: Гелена Кашель


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Верховний суд США може визначити долю виборів президента

Чи зможе Дональд Трамп виграти вибори в США через суд?

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