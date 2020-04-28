Вибори президента Польщі поштою на межі зриву

Проведення у Польщі президентських виборів, запланованих на 10 травня, опинилося під загрозою. Про це у понеділок, 4 травня, заявив віцепрем'єр-міністр Яцек Сасін.

Він зазначив, що станом на зараз провести вибори у заплановану дату буде вкрай важко і припустив, що голосування може бути перенесене. Серед можливих альтернатив Сасін назвав 17 та 23 травня. Віцепрем'єр заявив, що перенесення дати виборів на один чи два тижні не порушуватиме конституцію країни.

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Голосування поштою під час коронавірусу

За словами Сасіна причиною цьому є спротив опозиції, що контролює верхню палату парламенту країни. Цей спротив не дозволяє вчасно ухвалити закон, який би дозволив провести вибори за допомогою поштового голосування. У владі ж поштове голосування вважають рішенням, яке дозволить провести вибори навіть на тлі епідемії COVID-19.

"За тиждень до виборів поляки не знають, коли відбуватимуться вибори. Відповідальними за це є опозиція та сенат", - заявив Сасін.

Сейм Польщі, в якому правляча партія "Право і справделивість" (ПіС) має більшість, підтримав ініціативу влади провести президентські вибори за допомогою волевиявлення поштою ще на початку квітня. Однак для остаточного ухвалення законопроєкт потребує підтримки сенату.

Опозиція прагне бойкотувати вибори

У польській опозиції вважають поштове голосування неконституційним і закликають бойкотувати вибори. Втім, таку думку розділяють не лише суперники ПіС у парламенті, але й деякі представники владного табору. Віцепрем'єр та міністр освіти Ярослав Говін, наприклад, заявив про свою відставку через рішення Сейму та закликав перенести вибори на два роки.

Розкритикував ідею влади і голова Європейської народної партії (ЄНП) Дональд Туск. Він також вважає ухвалені поспіхом зміни до виборчого законодавства неконституційними та звинуватив владу у бажанні провести вибори будь-якою ціною.