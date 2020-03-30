 Парламент Польщі схвалив вибори президента поштою попри критику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2020

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Новини

Парламент Польщі схвалив вибори президента поштою попри критику

Польський Сейм схвалив пропозицію партії влади "Право і справедливість" провести голосування на виборах президента в травні поштою. Віцепрем'єр Говін подав у відставку на знак протесту.

Лідер ПіС Ярослав Качинський виступає за голосування поштою на виборах президента Польщі

Лідер ПіС Ярослав Качинський виступає за голосування поштою на виборах президента Польщі

Парламент Польщі у понеділок ввечері, 6 квітня, підтримав пропозицію партії влади "Право і справедливість" (ПіС) провести голосування поштою на виборах президента, які мають відбутися 10 травня. ПіС просуває ідею голосування поштою на виборах попри епідемію нового коронавірусу в країні та жорсткі обмеження для боротьби з поширенням COVID-19, чинні вже кілька тижнів.

Проти голосування поштою виступає опозиція, члени якої раніше закликали бойкотувати вибори у травні, та представники самого табору влади. В опозиції пропонують відкласти вибори та зауважують, зокрема, що у Польщі невеликий досвід голосування поштою. Лідер опозиційної "Громадянської платформи" Борис Будка вважає, крім того, що пошта не зможе вчасно доставити документи більш ніж 30 мільйонам виборців через нестачу співробітників внаслідок епідемії COVID-19. "Для вас порядність є чужим словом. Ви хочете дійти до мети по трупам", - сказав він на адресу влади.

Проти голосування поштою під час епідемії коронавірусу виступила також частина владного табору. Віцепрем'єр та міністр освіти Ярослав Говін заявив після голосування в Сеймі, що йде у відставку. Раніше він запропонував перенести вибори на два роки. Утім, проти такого варіанту виступає лідер ПіС Ярослав Качинський.

Тепер ухвалений у польському Сеймі законопроєкт мають розглянути у Сенаті, де переважає опозиція. Утім, Сенат має лише консультативну функцію й не зможе заблокувати новий закон, зазначає інформагенція dpa.

Згідно з опитуваннями, на даний момент у чинного президента Польщі Анджея Дуди, який хоче балотуватися на другий термін, високий рейтинг, який робить його переобрання дуже ймовірним.

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