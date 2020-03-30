Польська опозиція закликала бойкотувати вибори президента в травні

Ліберальна опозиція в Польщі закликала виборців бойкотувати вибори президента, заплановані на 10 травня. Правляча консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС) має намір провести голосування, попри пандемію коронавірусу. "Бойкотуймо ці вибори, ваше життя - це найважливіше", - заявила в неділю, 29 березня, опозиційна кандидатка в президенти Малгожата Кідава-Блоньска, під час пресконференції.
Кідава-Блоньска також оголосила, що припиняє свою виборчу кампанію, щоб не перешкоджати боротьбі з поширенням коронавірусу. "Організовувати вибори президента в ситуації, що склалася, злочинно", - наголосила політикиня.
Понад 70 відсотків поляків - за перенесення виборів
Згідно з опитуваннями, 72 відсотки жителів Польщі виступають за перенесення виборів. Утім, 28 березня правляча партія "Право і справедливість" несподівано внесла поправки до виборчого кодексу. Ці зміни дозволяють людям старше 60 років і тим, хто перебуває на карантині, брати участь в голосуванні заочно.
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Президент Польщі Анджей Дуда, який балотується на другий термін, в ефірі Польського телебачення висловив надію, що після Великодня країна зможе повернутися до "нормального життя" і, таким чином, будуть виконані умови для проведення виборів. "Але якщо трапиться так, що епідемія й далі лютуватиме, попри те, що ми будемо підтримувати колишню дисципліну і обмеження, то, на мою думку, терміни проведення виборів не вдасться зберегти", - додав Дуда.
Перенесення виборів зашкодить Дуді?
На думку більшості експертів, проведення голосування в травні підвищувало шанси Анджея Дуди на перемогу - нині він лідирує, згідно з опитуваннями. Однак перенесення виборів на осінь може негативно позначитися на підтримці чинного президента виборцями.
Натепер у Польщі виявлено 1862 випадки зараження коронавірусом, 22 людини померли від COVID-19. Щоб протидіяти поширенню коронавірусу, уряд Польщі закрив навчальні заклади, культурні і спортивні установи, а також ресторани. Крім того, влада закрила кордони країни на в'їзд для іноземців. Як і в Німеччині, в Польщі діє заборона збиратися групами більше, ніж дві особи.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Книжковий ярмарок у Лейпцигу
Перші повідомлення про скасування ярмарку з'явилися ще тоді, коли на сторінці книжкового ярмарку у Лейпцигу в Twitter можна було побачити повідомлення, що подія відбудеться. Рішення міської влади та організаторів ярмарку є запобіжним заходом, повідомили там. У програмі книжкового ярмарку та читацького фестивалю "Лейпциг читає" було близько 3700 заходів із 2500 учасниками з 51 країни світу.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Паризький будинок мод Chanel
Епідемія коронавірусу не залишила осторонь й індустрію мод. Французький будинок мод Chanel ще в лютому скасував свій показ, який мав відбутися у Пекіні у травні 2020 року. Менеджмент компанії пояснив своє рішення "актуальною ситуацією та рекомендаціями китайського уряду". Водночас два китайські бренди Shiatzy Chen та Jarel Zhang відмовились від участі в показах одягу прет-а-порте навесні.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Міланський тиждень моди
Міланський тиждень моди, хоч і відбувся ще в лютому, але вже тоді відчув на собі наслідки поширення коронавірусу. Будинок мод Laura Biagotti повністю скасував свій показ. У Giorgio Armani заздалегідь вирішили презентувати свої нові колекції без глядачів. Профільні журналісти та торгівці одягом з усього світу мали змогу наживо слідкувати за показом на подіумі через онлайн-трансляцію.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Туристичний ярмарок ITB у Берліні
Підготовка до найбільшого у світі туристичного ярмарку тривала наповну, коли організатори повідомили про його скасування. Нові вимоги влади виявилися нереальними до виконання: кожен учасник повинен був підтвердити, що приїхав не з тих регіонів світу, що офіційно визначені як території підвищеного ризику. Зважаючи на очікувану кількість відвідуваність у 170 тисяч, забезпечити це було неможливо.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Промисловий ярмарок у Ганновері
Через стрімке поширення коронавірусу в Німеччини організатори найбільшої в світі промислової виставки - Ганноверського ярмарку - вирішили її перенести. Ярмарок із понад 6000 учасників мав спершу відбутися 20-24 квітня, однак тепер виставка запланована на 13-17 липня.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Лувр в Парижі
У Франції з її традиційно розвиненою культурою страйків не рідкість, коли працівники визначають порядок денний попри волю свого роботодавця. Так, працівники всесвітньо відомого музею "Лувр" у Парижі два дні поспіль не виходили на роботу. Жодні превентивні заходи проти коронавірусу переконати їх не змогли.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Гамбурзький балет
Гамбурзький балет хореографа Джона Ноймаєра скасував через коронавірус свої гастролі у Макао та Сінгапурі. У програмі були вистави "Дама з камеліями" та "Ніжинський". Поки невідомо, чи виступи тепер будуть перенесені на пізніший термін. За 47 років своєї діяльності Гамбурзький балет показав більше 1000 вистав у 30 країнах світу. На початку 2021 року у балету заплановані гастролі в Японії.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Місія нездійсненна
Коронавірус дістався і до Голівуду. У серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз у ролі таємного агента Ітана Ханта рятує світ, у другій частині - навіть від смертельного вірусу грипу. У реальності ж перемога наразі за вірусом. Через коронавірус зйомки сьомої частини фільму стали "нездійсненною місією". Кінокомпанія Paramount Pictures перенесла тритижневі зйомки у Венеції на невизначений термін.
Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук