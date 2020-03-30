Польська опозиція закликала бойкотувати вибори президента в травні

Ліберальна опозиція в Польщі закликала виборців бойкотувати вибори президента, заплановані на 10 травня. Правляча консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС) має намір провести голосування, попри пандемію коронавірусу. "Бойкотуймо ці вибори, ваше життя - це найважливіше", - заявила в неділю, 29 березня, опозиційна кандидатка в президенти Малгожата Кідава-Блоньска, під час пресконференції.

Кідава-Блоньска також оголосила, що припиняє свою виборчу кампанію, щоб не перешкоджати боротьбі з поширенням коронавірусу. "Організовувати вибори президента в ситуації, що склалася, злочинно", - наголосила політикиня.

Понад 70 відсотків поляків - за перенесення виборів

Згідно з опитуваннями, 72 відсотки жителів Польщі виступають за перенесення виборів. Утім, 28 березня правляча партія "Право і справедливість" несподівано внесла поправки до виборчого кодексу. Ці зміни дозволяють людям старше 60 років і тим, хто перебуває на карантині, брати участь в голосуванні заочно.

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Президент Польщі Анджей Дуда, який балотується на другий термін, в ефірі Польського телебачення висловив надію, що після Великодня країна зможе повернутися до "нормального життя" і, таким чином, будуть виконані умови для проведення виборів. "Але якщо трапиться так, що епідемія й далі лютуватиме, попри те, що ми будемо підтримувати колишню дисципліну і обмеження, то, на мою думку, терміни проведення виборів не вдасться зберегти", - додав Дуда.

Перенесення виборів зашкодить Дуді?

На думку більшості експертів, проведення голосування в травні підвищувало шанси Анджея Дуди на перемогу - нині він лідирує, згідно з опитуваннями. Однак перенесення виборів на осінь може негативно позначитися на підтримці чинного президента виборцями.

Натепер у Польщі виявлено 1862 випадки зараження коронавірусом, 22 людини померли від COVID-19. Щоб протидіяти поширенню коронавірусу, уряд Польщі закрив навчальні заклади, культурні і спортивні установи, а також ресторани. Крім того, влада закрила кордони країни на в'їзд для іноземців. Як і в Німеччині, в Польщі діє заборона збиратися групами більше, ніж дві особи.