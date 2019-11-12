Польща, Угорщина і Чехія порушили право ЄС щодо розподілу біженців

Польща, Угорщина і Чехія, відмовившись від участі у програмі розподілу біженців, порушили право Європейського Союзу. Відмова від виконання рішення Ради ЄС від вересня 2015 року є порушенням зобов'язань цими державами-членами, виснував Суд ЄС у рішенні, оприлюдненому у четвер, 2 квітня.

Суд ЄС обґрунтував своє рішення тим, що східноєвропейські держави при відмові від виконання рішення Ради ЄС помилково послались на необхідність охорони свого громадського порядку та забезпечення їхньої внутрішньої безпеки. Про штрафи, які можуть бути накладені на Польщу, Угорщину та Чехію, у рішенні Суду ЄС не йдеться.

Як повідомлялось, у вересні 2015 року Рада ЄС з внутрішніх справ ухвалила рішення про перерозподіл за квотним принципом 160 тисяч біженців, які на той час прибули до Італії та Греції. Тоді це рішення було ухвалено більшістю держав-членів. Фактично на виконання цього рішення були розселені лише 35 тисяч біженців, з них велика частина - у Німеччині.

У зв'язку з відмовою від виконання цього припису Польщею, Угорщиною та Чехією Європейська Комісія у грудні 2017 року звернулась до Суду ЄС в Люксембурзі зі скаргою про порушення цими державами Договору ЄС.