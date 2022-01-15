 Вибори на прифронтових територіях провести неможливо - ЦВК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вибори на прифронтових територіях провести неможливо - ЦВК

У ЦВК отримали висновки військово-цивільних адміністрацій Донеччини та Луганщини, згідно з якими місцеві вибори у 18 прифронтових громадах провести неможливо.

Українські військові на Донбасі

Українські військові на Донбасі

Провести місцеві вибори у 18 прифронтових громадах Донецької та Луганської областей неможливо з міркувань безпеки, повідомила Центральна виборча комісія (ЦВК) у п'ятницю, 14 січня, посилаючись на висновки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій (ВЦА).

"У зв’язку з продовженням здійснення Російською Федерацією збройної агресії проти України неможливо забезпечити стовідсоткову безпеку для громадян під час організації підготовки та проведення місцевих виборів 27 березня 2022 року", - ідеться у висновках адміністрацій Донецької та Луганської областей.

Читайте також: "Про гуманітарну кризу в Україні часто забувають"

Також за інформацією ВЦА, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні територіях важке озброєння, розміщене всупереч мінським угодам, яке може вражати цілі на відстані 15-20 кілометрів від лінії зіткнення. Крім того, незаконні збройні формування застосовують тактику дистанційного мінування, повідомили в ЦВК з посиланням на ВЦА.

До переліку громад, у яких неможливо провести голосування, належать десять сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та вісім громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Місцеві вибори на Донбасі

В Україні 25 жовтня 2020 року відбулися місцеві вибори, тоді як у вказаних 18 громадах, що знаходяться на підконтрольних українському уряду територіях, вибори не були призначені з міркувань безпеки. Питання місцевих виборів цих населених пунктах ЦВК порушувала також у липні 2020 року, січні та серпні 2021 року. Однак щоразу у ВЦА заявляли про неможливість проведення волевиявлення через безпекову ситуацію. Таким чином ці громади вже більше року залишаються без місцевого самоврядування, хоча національні вибори впродовж 2014-2019 років тут, як правило, відбувалися, вказує громадянська  мережа ОПОРА.

Призначення виборів у прифронтових громадах

Відповідно до Виборчого кодексу України, вибори в нових об'єднаних територіальних громадах чи після інших змін адміністративно-територіального устрою, мають проводитися в останню неділю березня та останню неділю жовтня.

Читайте також: Чи відбудуться місцеві вибори у прифронтових районах Донбасу?

Скасування місцевих виборів в частині районів Донбасу означає, що там і надалі діятимуть запроваджені ще з 2015 року на заміну місцевим радам військово-цивільні адміністрації. Це тимчасові державні органи у складі Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України. Вони перебрали основні функції місцевих рад та виконавчих органів з урядування економічних процесів, житлово-комунального господарства, соціальної і культурної політики в умовах воєнного конфлікту. 

Дивитись відео 01:55

Війна на Донбасі: як виживають місцеві на передовій (16.12.2021)

DW.COM

Вибори у прифронтовій зоні: краще пізно, але безпечно

Опозиція наполягає на проведенні виборів до місцевих рад у підконтрольних Києву населених пунктах Донбасу навесні. Які реальні перспективи волевиявлення у громадян, котрі живуть на лінії зіткнення, з’ясовувала DW.  

Реклама

Докладно

Монітор комп'ютера під час хакерської атаки

Перевірка на міцність. Хто стоїть за кібератаками в Україні?

Україна зазнала хакерської атаки, звучать підозри на адресу РФ. Експерти критикують використання допомоги Заходу.  

Старт ракети-носія Falcon-9 компанії SpaceX (фото з архіву)

Як Україна відновлює космічну галузь після розриву з Росією

Чи можна говорити після запуску супутника СІЧ-2-30 про відновлення космічної галузі України - у матеріалі DW.  