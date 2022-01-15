Вибори на прифронтових територіях провести неможливо - ЦВК

Провести місцеві вибори у 18 прифронтових громадах Донецької та Луганської областей неможливо з міркувань безпеки, повідомила Центральна виборча комісія (ЦВК) у п'ятницю, 14 січня, посилаючись на висновки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій (ВЦА).

"У зв’язку з продовженням здійснення Російською Федерацією збройної агресії проти України неможливо забезпечити стовідсоткову безпеку для громадян під час організації підготовки та проведення місцевих виборів 27 березня 2022 року", - ідеться у висновках адміністрацій Донецької та Луганської областей.

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Також за інформацією ВЦА, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні територіях важке озброєння, розміщене всупереч мінським угодам, яке може вражати цілі на відстані 15-20 кілометрів від лінії зіткнення. Крім того, незаконні збройні формування застосовують тактику дистанційного мінування, повідомили в ЦВК з посиланням на ВЦА.

До переліку громад, у яких неможливо провести голосування, належать десять сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та вісім громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Місцеві вибори на Донбасі

В Україні 25 жовтня 2020 року відбулися місцеві вибори, тоді як у вказаних 18 громадах, що знаходяться на підконтрольних українському уряду територіях, вибори не були призначені з міркувань безпеки. Питання місцевих виборів цих населених пунктах ЦВК порушувала також у липні 2020 року, січні та серпні 2021 року. Однак щоразу у ВЦА заявляли про неможливість проведення волевиявлення через безпекову ситуацію. Таким чином ці громади вже більше року залишаються без місцевого самоврядування, хоча національні вибори впродовж 2014-2019 років тут, як правило, відбувалися, вказує громадянська мережа ОПОРА.

Призначення виборів у прифронтових громадах

Відповідно до Виборчого кодексу України, вибори в нових об'єднаних територіальних громадах чи після інших змін адміністративно-територіального устрою, мають проводитися в останню неділю березня та останню неділю жовтня.

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Скасування місцевих виборів в частині районів Донбасу означає, що там і надалі діятимуть запроваджені ще з 2015 року на заміну місцевим радам військово-цивільні адміністрації. Це тимчасові державні органи у складі Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України. Вони перебрали основні функції місцевих рад та виконавчих органів з урядування економічних процесів, житлово-комунального господарства, соціальної і культурної політики в умовах воєнного конфлікту.