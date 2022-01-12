На Донбасі 11 січня загинув український військовий

На Донбасі внаслідок обстрілу проросійських збройних формувань у вівторок, 11 січня, загинув український військовослужбовець, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС).

За його даними, бойовики у вівторок відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у бік населеного пункту Новотошківське у Луганській області. "В результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям", - вказали в ООС.

У штабі також наголосили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, і "змусили противника припинити обстріл".

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Жертви війни на Донбасі

Востаннє українські військові гинули на фронті 10 січня. Тоді внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє українських бійців. Раніше, 1 січня, від отриманих напередодні поранень у Харківському госпіталі загинув 20-річний військовий 95-ї десантно-штурмової бригади Ігор Тичина.

З липня 2020 року на Донбасі діє режим "повного та всеосяжного припинення вогню", який формально є чинним і нині. Утім, як українські військові, так і проросійські бойовики із самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" постійно звинувачують одне одного в порушенні перемир'я на Донбасі. Водночас проросійські збройні формування не повідомляють про бойові жертви зі свого боку.

Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року. За даними Організації Об'єднаних Націй, внаслідок бойових дій на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей, серед яких цивільні, українські військові та представники незаконних збройних формувань. За даними президента України Володимира Зеленського станом на листопад 2021 року, за останні два роки на Донбасі загинули майже 150 військових.