ЄСПЛ: Заборона переселенцям голосувати на місцевих виборах - дискримінація

Україна у 2015 році порушила виборчі права внутрішньо переміщених осіб (ВПО), відмовляючи їм в участі у місцевих виборах за місцем фактичного проживання. Таке рішення ухвалив Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), розглядаючи позови трьох переселенок з Криму та однієї з Донецька. Жінки хотіли, але не мали змоги проголосувати на виборах до Київради, хоча фактично проживали в Києві. Рішення суду було оприлюднено у четвер, 21 жовтня.

У своєму позові переселенки пояснювали, що покинули рідні міста не з власної волі, а через окупацію Криму та військові дії на Донбасі. Переїхавши до Києва, вони отримали офіційний статус внутрішньо переміщених осіб, постійно проживали в столиці, платили місцеві податки, користувались медичними, соціальними та іншими послугами, які надає мешканцям місцева влада. Однак восени 2015 року територіальна виборча комісія відмовилась реєструвати жінок як виборчинь, посилаючись на те, що в них немає постійної реєстрації місця проживання в Києві.

На місцевих виборах 2015 року переселенців позбавили права голосу (архівне фото)

Переселенки оскаржили відмову спочатку у районних судах Києва, а зрештою і у Верховному суді, однак усі судові інстанції підтверджували: громадяни України мають право голосувати на місцевих виборах лише за місцем постійної реєстрації.

Позивачки стверджували, що "прописка" в рідних містах допомагає їм підтримувати суто символічний зв'язок з батьківщиною, до того ж гарантує збереження права власності на покинуту нерухомість на непідконтрольній Україні території. До того ж, реєстрація в Києві автоматично позбавила би їх статусу ВПО, вказували переселенки.

Виправлена несправедливість

ЄСПЛ у своєму рішенні називає внутрішньо переміщених осіб "особливою групою", яка в силу обставин опинилась у більш вразливому становищі, ніж інші громадяни, які проживають не за місцем постійної реєстрації. У суді вказав на те, що жінки просто не мали змоги повернутися на батьківщину і проголосувати там. "Позивачки проживали в Києві близько року, а отже, були стурбовані повсякденними проблемами громади, однак не мали можливості брати участь у вирішенні місцевих справ, незважаючи на те, що така участь вважалася важливим елементом інтеграції ВПО", - йдеться у вердикті суду.

ЄСПЛ присудив українській державі виплатити позивачкам компенсацію у 4,5 тисячі євро кожній. Суд звертає увагу на те, що пізніше Україна законодавчо виправила несправедливість: переселенці та інші внутрішні мігранти могли голосувати на місцевих виборах-2020, просто змінивши виборчу адресу без зміни реєстрації місця проживання.

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Одна з позивачок, колишня мешканка Севастополя Олександра Селигененко, розповіла DW, що попри змінені правила все одно не голосувала на минулорічних виборах до Київради. "Не встигла вчасно подати заявку. Однак мій адвокат каже, що наша скарга до ЄСПЛ допомогла у прийнятті поправок до виборчого законодавства", - каже переселенка.