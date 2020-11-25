В Україні у 2020 році голосували лише 100 тисяч ВПО та трудових мігрантів

Із близько шести мільйонів внутрішньо переміщених осіб, трудових мігрантів і громадян без зареєстрованого місця проживання лише 101,5 тисячі скористалися правом голосу під час місцевих виборів у 2020 році. Про це у вівторок, 6 квітня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Під час місцевих виборів 2020 року вперше за роки тимчасової окупації Криму та російської агресії отримали право голосу 1,5 мільйона ВПО, 3,3 мільйона внутрішніх трудових мігрантів і більше ніж один мільйон осіб, які не мають зареєстрованого місця проживання. Проте скористалися цим правом лише 101,5 тисячі осіб", - повідомила вона під час презентації щорічної доповіді про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Омбудсменка вважає, що такий низький показник є наслідком недостатніх інформаційних заходів, проведених Центральною виборчою комісією.