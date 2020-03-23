ВВП Китаю знизився на рекордні 6,8 відсотка

У першому кварталі 2020 року ВВП Китаю впав на 6,8 відсотка в річному обрахуванні, повідомило в п'ятницю, 17 квітня, Державне статистичне управління КНР. Агенція AP зазначає, що це найбільше зниження ВВП в країні від початку економічних реформ у 1979 році.

До рекордного падіння ВВП призвели закриття промислових виробництв, торгових точок та спад туризму на тлі боротьби з епідемією COVID-19. Експерти попереджають про тривалий період відновлення економіки. "Я не думаю, що ми побачимо реальне відновлення до четвертого кварталу або навіть до кінця року", - цитує AP економіста Чжу Чженьсіня з фінансового інституту Руші в Пекіні.

Ситуація в Німеччині

Тим часом у Німеччині експерти прогнозують важку рецесію через поширення SARS-CoV-2 і заходи для подолання епідемії. Згідно з доповіддю провідних економічних інститутів ФРН, у другому кварталі 2020 року ВВП Німеччини знизиться на 9,8 відсотка. Такий розвиток подій може стати негативним рекордом для німецької економіки з 1970 року. Падіння ВВП вдарить по ринку праці й бюджету ФРН. Безробіття може зрости до 5,9 відсотка або на 2,5 мільйона осіб. Кількість людей, які працюють за скороченим графіком, може зрости до 2,4 мільйона.