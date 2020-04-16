Ухань скорегував дані: від коронавірусу померли значно більше людей

У китайському місті Ухань оприлюднили нову статистику кількості померлих від хвороби COVID-19. Число загиблих від коронавірусу, за уточненими даними, становить 3869. Це майже на 50 відсотків більше, ніж повідомлялося раніше, передає у п'ятницю, 17 квітня, інформагенція Reuters із посиланням на державного китайського мовника CGTN. Раніше з Уханю звітували про 1290 загиблих від SARS-CoV-2.

CGTN із посиланням на неназваного представника місцевої влади Уханю повідомив, що через брак персоналу і ресурсів деякі медичні заклади 11-мільйонного міста на початку епідемії не мали вчасної комунікації з системами охорони здоров'я й контролю за епідемією. Це, мовляв, призвело до запізнілого сповіщення й помилок під час збору інформації про кількість пацієнтів.

Критика у бік Китаю

Раніше китайський уряд неодноразово критикували через сумніви щодо достовірності статистики й інформаційну політику КНР під час епідемії. Сумніви щодо справжнього числа жертв коронавірусу в Ухані викликали, зокрема, фото довгих черг біля моргів міста - родичів загиблих, які забирали урни з прахом, зауважує Reuters.

За даними університету імені Джонса Хопкінса (США), у всьому Китаї станом на 17 квітня від коронавірусу померли понад 4630 людей. Із них більш ніж 4500 смертей зафіксовано у провінції Хубей - епіцентрі поширення вірусу SARS-Cov-2, де розташоване місто Ухань.

Із 8 квітня китайська влада зняла заборону на виїзд із Уханю. Заборона на виїзд була чинною понад два місяці. Для стримування епідемії китайська влада наприкінці січня вдалася до жорстких заходів. В Ухані було повністю припинено авіасполучення, рух поїздів та міського автотранспорту. Згодом обмежувальні заходи поширили на всю провінцію Хубей. Із кінця березня влада Китаю почала поступово послаблювати ізоляцію Уханю.