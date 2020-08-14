 ВООЗ зафіксувала новий добовий рекорд заражень коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2020

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Новини

ВООЗ зафіксувала новий добовий рекорд заражень коронавірусом

За даними ВООЗ, ще ніколи за добу у світі коронавірусом не інфікувались стільки людей - майже 300 тисяч. У Німеччині ситуація теж погіршується.

Медперсонал в Університетській клініці Ессена

Медперсонал в Університетській клініці Ессена

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала за останні 24 години майже 300 тисяч нових заражень, що є рекордним добовим приростом з самого початку пандемії. Про це ВООЗ повідомила ввечері у суботу, 15 серпня. При цьому, згідно з даними експертів, значна кількість заражень не фіксується статистикою. Є країни, в яких навіть не роблять тестів.

За даними ВООЗ, за 24 години було зафіксовано 294 тисячі нових випадків зараження, що на 2 тисячі перевищує попередній рекорд, що спостерігали 31 липня. Найбільш постраждалі країни в абсолютних числах - США, Бразилія та Індія.

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Від початку пандемії зафіксовано понад 21 мільйона випадків зараження. Число смертей перевищує 755 тисяч.

Ситуація в Німеччині погіршується

У Німеччині в суботу зафіксовано 1415 нових заражень, повідомляє Інститут імені Роберта Коха (RKI). Цей показник дещо знизився після максимального з 1 травня значення, досягнутого днем ​​раніше. Загалом у ФРН вірус виявлений у 222 828 осіб, 9231 пацієнт помер, 6 летальних випадків припали на минулу добу.

Як повідомлялось, в Україні протягом останніх днів також рекордно збільшується добова кількість випадків COVID-19.

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