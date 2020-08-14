В Україні рекордно збільшується добова кількість випадків COVID-19

В Україні виявили 1847 нових випадків COVID-19 за добу, що минула. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, оприлюднені у суботу, 15 серпня.

Антирекорд добової кількості нових випадків COVID-19 в Україні побито вже третій день поспіль. Якщо напередодні повідомлялося про 1732 виявлених випадків інфікування коронавірусом, то 13 серпня їх було 1592.

Загальна кількість випадків COVID-19, зафіксована в Україні від початку епідемії, сягнула 89 719.

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Більше 40 тисяч активних випадків COVID-19

Лише за останню добу від хвороби вилікувалося 633 людини, а загальна кількість тих, хто одужав від COVID-19, становить 47 430. Водночас жертвами коронавірусу минулої доби стало 633 особи. Загалом від недуги від початку епідемії померли вже 2044 людини.

Таким чином кількість активних випадків в Україні продовжує збільшуватися - лише за добу їх стало більше на 1181. Наразі на COVID-19 хворіє 1181 особа.

Київ та Харківщина серед лідерів

Найбільше нових заражень коронавірусом протягом минулої доби зафіксовано у Харківській області (254) та Києві (232). Однак загалом найбільше інфікованих поки виявили у Львівській області - там коронавірусом заразилися 11 824 людини. При цьому 8287 осіб наразі залишаються активними хворими.