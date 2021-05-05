ВООЗ схвалила китайську COVID-вакцину компанії Sinopharm

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) дозволила екстрене застосування китайської вакцини від коронавірусу, розробленою компанією Sinopharm. Про відповідне рішення ВООЗ повідомив у п'ятницю, 7 травня, генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у Женеві, передає інформагенція dpa.

Ця вакцина вже протягом певного часу широко застосовується в світі, але фахівці ВООЗ перевіряли цей препарат щодо безпечності його застосування. Згідно з даними експертів, ефективність цієї вакцини в протидії коронавірусу становить 79 відсотків.

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Вакцина стала першою виробленою в Китаї вакциною від коронавірусу, яку можуть закуповувати й поширювати організації ООН. Натепер ВООЗ дозволено для екстреного застосування загалом шість вакцин від SARS-CoV-2. Крім китайського препарату, це - вакцини Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, а також дві версії препарату AstraZeneca/Oxford.

Надаємо, у лютому 2021 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вакцинувався від коронавірусу препаратом виробника Sinopharm.