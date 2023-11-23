ВООЗ просила в КНР дані про підозрілий спалах захворюваності

У північній частині КНР із середини жовтня фіксують зростання "грипоподібних захворювань", тож ВООЗ запросила у Пекіна дані щодо ситуації. У Пекіні запевняють, що підстав для тривоги немає.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила в четвер, 23 листопада, що китайські медики не виявили в зоні стрімкого поширення респіраторних хвороб на півночі Китаю жодних "незвичайних або нових патогенів". Таку відповідь китайські органи охорони здоров’я надали на запит ВООЗ щодо додаткової інформації про зафіксований з середини жовтня раптовий спалах "грипоподібних захворювань" у північних регіонах КНР.

Річ у тім, що з середини минулого місяця в північних регіонах Китаю фіксують незвично високі показники захворюваності респіраторними хворобами, особливо у дітей. Подекуди статистика захворюваності значно перевищує середні показники за минулі кілька років для цієї пори року. Тож фахівці ВООЗ надіслали запит в Пекін з проханням надати вичерпну інформацію щодо цього, на який китайська влада відреагувала, повідомивши, "що не було виявлено жодних незвичайних або нових патогенів або незвичайних клінічних проявів, зокрема в Пекіні та Ляоніні, а лише вищезгадане загальне зростання (кількості - Ред.) респіраторних зазворювань через численні відомі патогени", уточнили в Організації.

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Минулого тижня Національна комісія з питань охорони здоров’я Китаю повідомила журналістам, що сплеск респіраторних захворювань пов’язаний зі скасуванням дії коронавірусних обмежень, настанням холодної пори року, а також поширенням давно відомих патогенів, а саме грипу та бактеріальних інфекцій, які вражають дітей і провокують, зокрема, деякі види пневмонії.

У Пекіні вказують на різке похолодання, як одну з причин сплеску сезонної захворюванності

Як повідомляє AFP з посиланням на держЗМІ КНР, у китайській столиці Пекіні, розташованій так само на півночі країни, наразі спостерігається різке похолодання, і очікується, що до п’ятниці температура впаде значно нижче нуля.

Тож у Пекінському центрі з контролю та профілактики захворювань стверджують, що місто "увійшло в сезон високої захворюваності на респіраторні інфекційні захворювання", цитують заяву представника закладу державні ЗМІ КНР.

У Пекіні "зараз спостерігається тенденція співіснування кількох патогенів", додали в відомстві.

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AFP: В Пекіні черги до дитячих лікарень

Попри такі заяви, кореспонденти інформагенції AFP зафіксували 23 листопада черги дітей і батьків поблизу дитячої лікарні Пекінського столичного інституту педіатрії. У розмові з журналістами деякі батьки підтвердили, що число випадків захворювання серед неповнолітніх досить високе.

ВООЗ не раз закидала Пекіну брак прозорості й готовності співпрацювати

Як нагадує AFP, під час коронавірусної пандемії ВООЗ неодноразово критикувала китайську владу за брак прозорості та співпраці. Хоча відтоді, як в Ухані більш ніж три роки тому вперше були виявлені випадки захворювання, досі точаться запеклі дебати щодо походження COVID-19.

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Експерти ВООЗ заявляли, що вони впевнені, що Пекін має набагато більше даних, які можуть пролити світло на походження коронавірусу, і назвали моральним імперативом поширення такої інформації.