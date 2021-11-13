Володимир Путін поговорить з Олександром Лукашенком про перекриття транзиту газу до ЄС

Президент РФ Володимир Путін під час інтерв'ю одному з російських телеканалів у суботу, 13 листопада, заявив, що "вперше чує" про можливість перекриття транзиту газу до Європи Мінськом та пообіцяв поговорити з Олександром Лукашенком з цього приводу.

Як повідомлялось, у відповідь на можливе закриття кордонів ЄС з Білоруссю білоруський правитель Лукашенко пригрозив перекриттям газогону "Ямал-Європа", яким здійснюються транзитні поставки російського газу, зокрема, до Польщі та Німеччини. У ЄС відповіли, що не дозволять Лукашенку залякувати країни блоку погрозами.

Путін в інтерв'ю також прокоментував ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі, назвавши ставлення до мігрантів таким, що "суперечить цінностям гуманізму". Путін відкинув звинувачення ЄС та США у причетності до ситуації, заявивши, що на Росію постійно "без приводу намагаються перекласти будь-яку відповідальність", цитує агенція "РИА-Новости". За словами президента РФ, російські авіалінії не перевозили людей, які нині перебувають на кордоні, а організацією переправлення мігрантів нібито займаються з країн ЄС. "Діють групи з переправлення цих людей до європейських країн. Але вони давно діють. Ключова ланка знаходиться у країнах Євросоюзу", - заявив Путін.

Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі

Читайте також: Коментар: Польща vs Білорусь - між цинізмом і лицемірством

Рука Кремля?

У висловлюваннях західних політиків та публікаціях західних ЗМІ дедалі частіше згадується Росія як головний союзник білоруського правителя Лукашенка. Нинішнє загострення відбувається на тлі підписання угод про подальшу інтеграцію РФ та Білорусі в рамках союзної держави. "Правитель у Мінську веде за допомогою Росії цинічну гру", - заявив депутат Бундестагу Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), який вважається одним із основних претендентів на посаду голови консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС). Мерц вважає, що "біженців, схоже, цілеспрямовано доставляють до польського кордону та заохочують до нелегального переходу".

Читайте також: Путін за спиною Лукашенка: що кажуть у ФРН про роль Росії у міграційній кризі

Натомість у Кремлі відкидають усі звинувачення і заявляють, що саме країни Заходу винні у тому, що вони стали надто привабливими для людей в інших країнах.

Як повідомлялося, з кінця травня Білорусь не перешкоджає і почасти сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. У заяві кількох країн на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 12 листопада Білорусь названа загрозою регіональній безпеці. У Брюсселі готують п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.