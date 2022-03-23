 Volkswagen ″заробляє як ніколи″ і думає про Tesla, а не про завод у РФ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.07.2022

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Економіка

Volkswagen "заробляє як ніколи" і думає про Tesla, а не про завод у РФ

VW не поспішає вирішувати долю свого заводу у Калузі. У глави концерну Герберта Дісса зараз інший пріоритет: він бачить шанс наздогнати та перегнати Ілона Маска на ринку електромобілів.

Селфі з головним конкурентом: Герберт Дісс (ліворуч) та Ілон Маск після тест-драйву на електромобілі VW ID.3

Селфі з головним конкурентом: Герберт Дісс (ліворуч) та Ілон Маск після тест-драйву на електромобілі VW ID.3

Світовий автопром переживає дуже складний рік, але працівники Volkswagen, схоже, можуть не турбуватися - принаймні в Німеччині. "Ми заробляємо так багато, як ніколи, попри дефіцит напівпровідників і перебої в ланцюжках постачання", - заявив голова правління найбільшого автовиробника Європи Герберт Дісс (Herbert Diess), виступаючи 28 червня перед трудовим колективом головного заводу VW у Вольфсбурзі.

Volkswagen нарощує виробництво в Німеччині та Китаї

Тим самим він підтвердив, що триває ефект, що спостерігався ще минулого року: як і інші німецькі автовиробники, Volkswagen в умовах глобальної нестачі компонентів зосередився на випуску найбільш дорогих і прибуткових моделей, що забезпечило концерну зростання чистого прибутку на 75 відсотків до 15,4 мільярда євро. І це за умов сильного зменшення обсягів виробництва та продажу: вони скоротилися минулого року приблизно на 600 тисяч одиниць.

Але зараз ситуація змінюється. "Ми збільшуємо обсяги - як у Німеччині, так і, насамперед, у Китаї", - наголосив глава концерну, для якого китайський ринок давно вже став основним за обсягами продажів, значно випередивши рідний німецький. Однак Volkswagen "не сліпо прагнутиме до 100-відсоткового завантаження потужностей", попередив Герберт Дісс і вказав на головні ризики для галузі: на війну в Україні і на побоювання, що світова економіка може скотитися в рецесію, в кризу.

Штаб-квартира, головний завод та центр продажу Volkswagen у Вольфсбурзі

Штаб-квартира, головний завод та центр продажу Volkswagen у Вольфсбурзі

А ось майбутнє рішення ЄС з 2035 року заборонити продаж нових легкових і комерційних автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння Герберта Дісса, який очолив Volkswagen у 2018 році після дизельного скандалу і з того часу здійснює радикальну переорієнтацію концерну на випуск електромобілів, геть не турбує: "Ми краще за інших до цього підготувалися".

І не лише тому, що VW вже випускає і продовжує розробляти нові моделі автомобілів на електричній тязі, пояснив він. Одночасно концерн створює власне виробництво як акумуляторних батарей, так і програмного забезпечення для електромобілів.

"Tesla ослаблена": Дісс бачить шанс наздогнати і перегнати Маска

Головним конкурентом Volkswagen Герберт Дісс вважає американську корпорацію Tesla. Однак "вона зараз ослаблена", зазначив він і послався на самого Ілона Маска, який днями зізнався, що нові гігафабрики його компанії в штаті Техас і в Німеччині поки що "спалюють мільярди".

Гігафабрика Tesla у Грюнгайде під Берліном потужністю 500 000 електромобілів на рік запрацювала у березні 2022 року

Гігафабрика Tesla у Грюнгайде під Берліном потужністю 500 000 електромобілів на рік запрацювала у березні 2022 року

"Ілону доводиться зараз виводити на проєктну потужність у найвищій мірі комплексне виробництво одночасно на двох фабриках - в Остіні та в Грюнгайде, а також нарощувати випуск у Шанхаї. Це коштуватиме йому великих сил", - констатував Герберт Дісс. За його словами, "ми маємо скористатися таким шансом, щоб швидше скоротити розрив". Глава Volkswagen упевнений: "У 2025 році ми можемо вийти у лідери".

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Але поки що, самокритично додав він, необхідно "щонайменше не допустити подальшого відставання". Важливу роль при вирішенні цього завдання слід буде зіграти трудовому колективу головного заводу у Вольфсбурзі. З 2023 року його цехи стануть наступним, третім німецьким виробничим майданчиком, який випускає масовий електромобіль VW ID.3. А в 2026 році на ще одній фабриці, що споруджується по сусідству, на принципово новій платформі має початися випуск електричного лімузину Trinity, оснащеного власним, створеним програмістами VW софтом.

Volkswagen не може вирішити, що робити із заводом у Калузі

А що із Росією? Там Volkswagen має свій завод у Калузі і велику дилерську мережу, що продавала автомобілі різних брендів концерну як російської збірки, так і імпортовані. 3 березня, через тиждень після початку широкомасштабної агресії РФ проти України, німецький концерн зупинив виробництво в Калузі та Нижньому Новгороді, де на потужностях Горьківського автозаводу здійснював контрактне складання, а також припинив постачання автомобілів на російський ринок з-за кордону.

15 березня Герберт Дісс під час зустрічі з журналістами у Вольфсбурзі вперше допустив вихід концерну з Росії, заявивши, що "неправильно оцінював Путіна" і ніколи не думав, що справа може дійти до війни. З того часу він уникає цієї теми.

Виробництво автомобілів на заводі Volkswagen у Калузі зупинено 3 березня 2022 року через війну в Україні

Виробництво автомобілів на заводі Volkswagen у Калузі зупинено 3 березня 2022 року через війну в Україні

Тим часом скоро мине чотири місяці, як зупинено завод у Калузі. Щоправда, близько чотирьох тисяч осіб його персоналу, як і раніше, продовжує отримувати від Volkswagen "адекватну заробітну плату", підтвердила DW 9 червня пресслужба VW.

Водночас вона повідомила, що співробітники Volkswagen у Нижньому Новгороді, яких близько 200, отримали пропозицію добровільно залишити компанію. Вона передбачає пакет пільг, який включає фінансову компенсацію і медичне страхування до кінця 2022 року, а також збереження особистого IT-обладнання. Як повідомляли на початку місяця ЗМІ, тим, хто прийме запропоновані умови до 17 червня, VW гарантував виплату шести місячних зарплат, а тим, хто погодився до 29 червня, обіцяв п'ять окладів.

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Оскільки обидва терміни закінчилися, DW 29 червня надіслала до пресслужби концерну Volkswagen та його російського підрозділу запит на отримання інформації як про підсумки цієї акції, так і про плани щодо заводу в Калузі, проте на момент публікації цієї статті відповідей не отримала. Німецький автовиробник явно відтягує ухвалення остаточного рішення про долю свого підприємства, що простоює в Росії, і продовжує нести пов'язані з цим збитки. Але як стало зрозуміло із заяв Герберта Дісса, грошей на це у VW достатньо. Як, втім, і на те, щоби просто списати російські активи.

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