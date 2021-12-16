Вольфґанґ Ішинґер виступив за військову допомогу Україні

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В умовах нарощування російських військ поблизу українського кордону Захід має надати Києву військову допомогу, вважає глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер.
Глава Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), німецький дипломат Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) виступив за надання військової допомоги Україні з боку країн Заходу. Нинішня ситуація не порівнювана із кризою семирічної давності, коли тодішня канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) виступила проти постачання озброєнь Києву, заявив Ішинґер у четвер, 16 грудня, в інтерв'ю агенції Reuters.
"У 2014 році було правильно, що канцлерка Меркель попросила тодішнього президента США Барака Обаму утриматися від постачання зброї Україні", - вважає політик.
Однак нині склалася інша ситуація, заужив він і пояснив, що вже вдруге протягом короткого часу велика кількість російських військових перебуває поблизу українського кордону і "за цих обставин питання щодо військової допомоги Україні у формі озброєнь виглядає інакше".
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"Якщо розумне озброювання українських збройних сил зможе знизити азарт російської сторони, то ми досягнемо нашої проміжної мети", - наголосив Ішинґер. За його словами, європейці та американці могли б гарантувати, що Україна не поглиблюватиме конфлікт.
Водночас Ішинґер виступив за розширення "нормандського формату" переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. "Нам необхідні американці для реорганізації переговорів щодо мінських угод", - зазначив він.
Як повідомлялося, 15 грудня Сенат слідом за Палатою представників Конгресу США схвалив проєкт оборонного бюджету країни на 2022 фінансовий рік. Він передбачає 300 мільйонів доларів військової допомоги Україні.