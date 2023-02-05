Внаслідок обстрілу Харкова постраждали четверо осіб (онлайн)

Кількість постраждалих внаслідок ранкового ракетного обстрілу Харкова зросла до чотирьох осіб. За попередніми даними, це були дві ракети типу С-300, випущені з території Бєлгородської області РФ. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини неділі, 5 лютого (час київський)

++11:47++

За попередніми даними, російські війська обстріляли Харків двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ, повідомляє Харківська обласна прокуратура на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Після ракетного обстрілу Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 5 лютого 2023 року близько 8:20 російські військові завдали ракетний удар по Київському району м. Харкова. Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець. Інша ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали четверо мешканців: 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років та 83-річна жінка.

++10:53 ++

Кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу російських військ у Харкові збільшилася до чотирьох осіб. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

++09:57++

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу Харкова вранці в неділю, за попередніми даними, постраждали щонайменше три людини. "Є влучання в житлову забудову в центрі міста. Сталася пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років. Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці", - написав він у Telegram. Дані про постраждалих уточнюються.

++09:07++

Харківський міський голова Ігор Терехов також повідомив про атаку на Харків вранці у неділю. "Дві ворожі ракети вдарили по центру Харкова. Потрапляння у Київському районі міста. Попередньо йдеться про ракети С-300", - написав він у Telegram. За попередніми даними, інформації про жертв удару поки немає - на місці потрапляння ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію.

++08:45++

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріл Харкова вранці в неділю, 5 лютого. "Зафіксовано "приліт" у центральній частині міста. Попередньо ракета С-300. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", написав Синєгубов у Telegram.

Шольц: "Путін мені не погрожував"

++08: 30++

Олаф Шольц Фото: LUIS ROBAYO/AFP

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) розповів, що російський президент Путін під час розмов з ним не висловлював погроз. "Путін не погрожував ні мені, ні Німеччині", сказав Шольц в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag". За його словами, під час цих розмов ішлося про різні позиції щодо війни в Україні. У відповідь на запитання про те, чи є домовленості з президентом України Володимиром Зеленським, що поставлена Заходом зброя використовуватиметься лише на українській території, Шольц відповів, що " стосовно цього є консенсус".

++08:15++

Російські війська протягом минулої доби 60 разів обстріляли населені пункти Херсонської області, застосовуючи для цього артилерію, РСЗВ, міномети, танки, БМП та ПТРК, повідомила пресслужба Херсонської ОВА. У повідомленні зазначається, що Херсон окупанти атакували 6 разів, снаряди пошкодили житлові будинки в місті. "За минулу добу в Херсонській області внаслідок російських обстрілів загинула 1 людина, ще 1 житель області отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

++08:00++

У Росії наразі недостатньо ресурсів для проведення атаки на Запоріжжя. Водночас російські війська намагаються здійснювати новий масштабний наступ на Сході України в районі Луганської області та Бахмута. Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW). "ISW продовжує спостерігати за перекиданням Росією військової техніки та елітних підрозділів і підготовкою матеріально-технічного забезпечення в окупованій Луганській області, що підтверджує західні, українські та російські прогнози щодо наступу на заході Луганської області - Бахмуті", - зазначається у повідомленні.

Генштаб: У Горлівці медзаклади переповнені окупантами

07:33++

Через брак місць у лікарнях в окупованій Горлівці російські окупанти облаштовують польові шпиталі. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. "У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області усі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками. Тому російські окупанти облаштовують дитячі садочки, школи або просто складські приміщення під польові шпиталі. Також повідомляється що до одного із таких шпиталів, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, у місті Світлодарськ Донецької області, прибув медичний персонал із Якутії", - йдеться в зведенні.

Крім того, Генштаб ЗСУ повідомив про "випадки відмов брати участь у бойових діях мобілізованими російськими військовослужбовцями". За цими даними, станом на 3 лютого з Луганської області на територію Російської Федерації повернуто до 600 осіб зазначеної категорії.

Загалом упродовж минулої доби війська російських окупантів намагалися наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Також за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині.

На інших напрямках російські агресори й надалі проводять оборону раніше захоплених рубежів, обстрілюючи позиції українських підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення. Зокрема протягом доби російські війська вчинили 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Херсона, порахували в штабі. Обстрілів зазнали населені пункти й райони Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Луганщини, Херсонщини й Запорізької області.

Також зазначається, що українська авіація протягом минулої доби завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів, йдеться в зведенні.