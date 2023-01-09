Фейк міноборони РФ про Краматорськ обурив самих росіян - ISW

У російському міноборони не вперше намагаються представити якісь дії як "відплату" за успіхи України. Однак це викликає все більше невдоволення, оскільки винні за провали РФ лишаються непокарані, йдеться в звіті ISW.

Неправдива заява міністерства оборони Росії щодо вбивства великої кількості українських військових ракетним ударом по Краматорську викликала обурення в росіян, які підтримують війну проти України, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому в ніч на понеділок, 9 січня.

Зокрема, негативну реакцію російських "воєнних блогерів" викликало те, що міноборони РФ сфабрикувало "операцію відплати" за удар Збройних сил України по казармі в окупованій Макіївці в ніч на 1 січня, замість того, щоб притягнути до відповідальності винних за успіх операції ЗСУ, зауважують аналітики.

Вони підкреслюють, що це - вже далеко не перша спроба російського військового відомства представити ті чи інші дії, як "відплату" за успішні операції України. "Таким чином, міноборони Росії створило петлю негативного зворотного зв'язку, в якій воно намагається відповісти на успіхи українського наступу розрізненими наступальними діями у відповідь, що потім відкриває міноборони для постійної критики з боку незадоволених російських військових блогерів", - зазначають в ISW.

Фейкова "відплата"

Після враження ЗСУ казарми росіян в Макіївці, внаслідок якого, за твердженням української сторони, загинули 400 та були поранені 300 російських військових, міноборони РФ намагалося перекласти провину на "чиновників" так званої "ДНР" і самих мобілізованих. Тим часом низка блогерів, зокрема пов'язаних з приватною військовою компанією "Вагнер", звинуватила в недбалості саме російське військове командування за зосередження декількох сотень солдатів в одному місці.

8 січня в міноборони РФ заявили про знищення пункту дислокації українських військ у Краматорську в якості "відплати" за удар по Макіївці. "У гуртожитку №28 перебували понад 700 бійців ЗСУ, а в гуртожитку №47 - понад 600", - стверджували в міністерстві. Однак невдовзі західні журналісти, які знаходились в Краматорську, відвідали ймовірні місця нанесення ударів і спростували заяви російського міноборони. "Жоден гуртожиток не зазнав прямого влучання і серйозних пошкоджень. Не було жодних очевидних ознак того, що там проживали солдати, і жодних тіл або слідів крові", - повідомив, зокрема, кореспондент агенції Reuters.

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