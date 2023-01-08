Західні ЗМІ спростовують заяву РФ про "відплату за Макіївку"

Заява міноборони РФ про вбивство сотень українських військових у Краматорську неправдива, повідомляє з місця події репортер Reuters. Це також підтвердили фінський та італійський репортери.

Російські ракети під час атаки на Краматорськ не влучили в цілі, очевидних втрат немає. Про це повідомив у неділю, 8 січня, кореспондент агенції Reuters, який відвідав місце ймовірного влучання у гуртожитки, де нібито - за заявою міноборони РФ - розміщувалися українські військові.

"Жоден гуртожиток не зазнав прямого влучання і серйозних пошкоджень. Не було жодних очевидних ознак того, що там проживали солдати, і жодних тіл або слідів крові", - ідеться в повідомленні агенції.

Видання "Українська правда" цитує також двох західних журналістів, які перебувають у Краматорську. Фінський та італійський репортери також відвідали ймовірні місця влучень і наголошують, підтверджуючи це знімками, що будівлі неушкоджені, а ознак масової загибелі військових немає.

Так звана "операція відплати за Макіївку"

У ніч на 8 січня по Краматорську було завдано сім ракетних ударів. Внаслідок атаки пошкодження отримали два заклади освіти, вісім багатоквартирних будинків і гаражі. Краматорська міська рада показала фото і відео наслідків атаки, на яких можна побачити засіяні уламками вулиці, метрові воронки від снарядів, понівечені будівлі навчальних закладів. Жертв серед мирного населення немає, зазначила міська влада.

Між тим міністерство оборони РФ 8 січня повідомило про вчинення "операції відплати" за удар ЗСУ по казармі в окупованій Макіївці у ніч на 1 січня. У повідомленні російського оборонного відомства ішлось про "виявлення та знищення пункту українських бойовиків у місті Краматорськ". "У гуртожитку № 28 перебували понад 700 бійців ЗСУ, а у гуртожитку № 47 - понад 600", - цитує російське відомство "РИА-Новости".

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий назвав заяву РФ інформаційною операцією. "Ця інформація настільки ж відповідає дійсності, як і дані, що вони знищили всі наші HIMARS. Це - інформаційна операція", - сказав Череватий у коментарі "Суспільному".

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Нагадаємо, російська влада повідомляла про 89 загиблих військових в окупованій Макіївці внаслідок удару ЗСУ у ніч на 1 січня. Водночас управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило про кілька сотень загиблих там російських військових. У британській розвідці звернули увагу на те, що до серйозних втрат в Макіївці міг призвести непрофесіоналізм росіян і припустили, що біля місця розміщення військ знаходився склад боєприпасів - вони здетонували після удару, що спричинило вторинні вибухи.