ЗСУ: Крім "Павла Державина" уразили буксир "Николай Муру"

Військово-морські сили (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) підтвердили в суботу, 14 жовтня, ураження напередодні в окупованому Севастополі (Крим) російського рятувального буксирного судна "Профессор Николай Муру".

Як повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук, росіяни відправили буксир на допомогу пошкодженому вдруге патрульному кораблю Чорноморського флоту РФ "Павел Державин" (судно проєкту 22160 класу "Василий Биков". - Ред.).

"Вчора була, можна сказати, така "п'ятниця 13-го" Чорноморського флоту РФ. Двічі було уражено патрульний корабель "Павел Державин" - лише з другого разу він зрозумів, що йому мабуть пора вже вшиватися з нашого Севастополя. І так само підтверджуємо ураження буксиру "Муру", який так само зараз відбуксовують", - цитує "Суспільне" слова Плетенчука в ефірі національного телемарафону.

Він підтвердив, що у "Мура" є пошкодження, але їхній характер та за яких обставин його уразили поки що у ВМС України не можуть сказати.

"Павел Державин" зазнав пошкоджень 11 жовтня на зовнішньому рейді Севастополя. 13 жовтня судно отримало ще одне пошкодження та залишило місце дислокації.

Також повідомлялось про удар по малому ракетному кораблю проєкту 21631 "Буян-М", який може запускати крилаті ракети. Джерела низки українських ЗМІ в СБУ повідомили, що кораблі вразили дрони Sea baby ("Морський малюк") з експериментальним озброєнням. Водночас в коментарі "Українській правді" Плетенчук зазначив, що підтверджень щодо "Буяна" не має.

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