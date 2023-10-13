ЗСУ: російський "Павел Державин" отримав друге пошкодження

Патрульний корабель РФ "Павел Державин", який цього тижня атакували українські морські дрони Sea Baby, отримав ще одне ушкодження та відійшов на кілька кілометрів, повідомили у ВМС.

Уражений раніше патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Павел Державин" (корабель проєкту 22160 класу "Василь Биков". - Ред.) у п'ятницю, 13 жовтня, отримав ще одне пошкодження. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) Дмитро Плетенчук державному інформаційному агентству "Укрінформ".

"Патрульний корабель "Павел Державин" отримав друге пошкодження та покинув місце інциденту. Відійшов на кілька кілометрів. Чекаємо на подальші дії", - заявив він. Він не розкрив деталі операції та закликав ЗМІ утриматися від поширення неофіційної та неперевіреної інформації.

За останні дні ВМС і Служба безпеки України (СБУ) атакували декілька російських військових кораблів. 11 жовтня стало відомо про пошкодження "Павла Державина", а сьогодні - про удар по малому ракетному кораблю проєкту 21631 "Буян-М", який може запускати крилаті ракети. Джерела низки українських ЗМІ в СБУ повідомили, що обидва судна вразили дрони Sea baby ("Морський малюк") з експериментальним озброєнням.

Читайте також: Україна підбила "Малюком" російський ракетний корабель - ЗМІ