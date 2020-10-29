 Віцепрем′єрка з євроінтеграції: Позбавити українців безвізу не вдасться | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2020

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Віцепрем'єрка з євроінтеграції: Позбавити українців безвізу не вдасться

На думку Стефанішиної, обставини, в яких ухвалювалися нещодавні рішення Конституційного Суду, викликають запитання й обурення.

Безвіз під загрозою через рішення КСУ, але в уряді обіцяють не допустити його скасування

Безвіз під загрозою через рішення КСУ, але в уряді обіцяють не допустити його скасування

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, коментуючи нещодавнє резонансне рішення Конституційного Суду України (КСУ), у четвер, 29 жовтня, заявила, що всередині країни є сили, зацікавлені в позбавленні українців безвізового режиму. 

"Безвізу" з ЄС бути! Є сили всередині країни, зацікавлені в тому, щоб зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію України, і водночас позбавити українців "безвізу". Запевняю, їм це не вдасться!" - йдеться у заяві Стефанішиної, оприлюдненої на офіційній сторінці її офісу у Facebook.

Вона також заявила, що, на її думку, обставини, в яких ухвалювалися нещодавні рішення КСУ, викликають запитання й обурення.

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"Це - ще один сигнал, що реформа судової гілки влади, над якою зараз триває робота з Венеціанською комісією, має бути доведена до логічного завершення. Сьогодні президент Володимир Зеленський збирає термінове засідання РНБО задля вирішення відповідних питань", - додала вона.

Курс України є невідворотним

Крім того, Стефанішина нагадала, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв скористатися своїм правом законодавчої ініціативи для відновлення ефективної роботи системи електронного декларування та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства. Зі свого боку уряд також вживає заходів, які унеможливлять зупинення вже розпочатих реформ, включаючи ті, які є основою для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції України, повідомила Стефанішина. "Нагадую, що цей курс України до ЄС і НАТО є остаточним, невідворотним і закріплений в Конституції України", - наголосила вона.

Як повідомлялося, раніше видання "Європейська правда" з посиланням на лист посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу Стефанішиної повідомило, що в Європейському Союзі занепокоєнні рішеннями Конституційного Суду України щодо діяльності антикорупційних органів і вважають, що це може стати підставою для тимчасового призупинення безвізового режиму.

Скандальне рішення КСУ

Нагадаємо, що 28 жовтня Конституційний суд України опублікував резонансне рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень НАЗК.

Після цього НАЗК заявило про закриття реєстру електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду. "Рішення Конституційного суду повертає Україну не в 2013 рік, а в 1991-й, коли взагалі в принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності", - заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

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При цьому, НАЗК заявило, що судді КСУ "ухвалили рішення в справі про незаконне збагачення у власних інтересах". Адже до цього НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у щонайменше однієї із суддей КСУ Ірини Завгородньої, яка підтримала скасування кримінальної відповідальностї за декларування недостовірної інформації.

Після цього Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що має закрити 110 кримінальних проваджень щодо посадовців через рішення КСУ, який скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. У НАБУ вважають це рішення КСУ політичним.

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У свою чергу, НАЗК повідомило, що КСУ позбавив його доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади.

"Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений. КСУ фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів. Оскільки призначення  кандидатів обраних на посади, зокрема голів обласних, районних рад та їхніх заступників, можливе лише після проходження ними спецперевірок", - пояснили у НАЗК.

29 жовтня Президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО "для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни".

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