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Вінницька облрада теж розірвала договори оренди землі з УПЦ МПФото: Leon Neal/Getty Images
РелігіяУкраїна

Вінницька облрада розірвала договори оренди землі з УПЦ (МП)

Дар'я Нинько
2 год. тому

Також Вінницька облрада заборонила УПЦ (МП) будь-яке користування майном, яке є спільною власністю територіальних громад області.

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Вінницька обласна рада у п'ятницю, 28 квітня, припинила договори оренди нерухомого майна і земельних ділянок з релігійними організаціями Української православної церкви (Московського патріархату). Також облрада заборонила УПЦ (МП) будь-яке користування майном, яке є спільною власністю територіальних громад області, повідомляється на сторінці облради у Facebook. 

Зокрема, договори буди розірвані з УПЦ (МП) та з іншими релігійними організаціями, афілійованими із центрами впливу тих організацій, керівні центри яких знаходяться за межами України у державі, що здійснює військову агресію проти неї.

У рішенні обласної Ради зазначено, що воно ухвалюється "через антиукраїнську та антидержавну позицію переважної більшості релігійних організацій УПЦ у єдності з московським патріархатом, а також через непоодинокі факти колаборації з державою-окупантом", йдеться у повідомленні. 

Вінницька облрада звернулася до парламенту щодо УПЦ (МП)

Окрім того, Вінницька облрада ухвалила звернення до Верховної Ради України з закликом законодавчо врегулювати питання щодо неможливості існування в Україні релігійних організацій, які підтримують РФ. Зокрема, йдеться про проєкти законів "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" та "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", зазначає "Укрінформ".

"Своє слово обов’язково має сказати Верховна Рада. Саме на рівні держави мають бути врегульовані питання неможливості існування релігійних організацій, які підтримують окупанта", - заявив голова Вінницької обласної ради Вячеслав Соколовий, його слова наводяться у повідомленні. 

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В регіонах "забороняють" УПЦ (МП)

Напередодні, 27 квітня, Чернівецька міська рада одноголосно проголосувала за те, аби позбавити УПЦ (МП) права користування 22 земельними ділянками. Аналогічне рішення ухвалила і Броварська міська рада, припинивши договори постійного користування земельними ділянками для церков УПЦ МП. Ідеться про чотири земельних ділянки, на яких розташовані п'ять храмів.

Тоді ж Житомирська обласна рада заборонила на території області діяльність УПЦ (МП) і  також ухвалила звернення до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєктів, які унеможливлять діяльність в Україні релігійних організацій з керівним центром у державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Подібні рішення були ухвалені і у інших областях та громадах України. Так, діяльність УПЦ (МП) в регіоні заборонили Волинська і Рівненська облради. Своєю чергою міськрада припинила право УПЦ МП користуватися землею в Рівному.

Хмельницька міськрада також припинила право УПЦ (МП) користуватися земельними ділянками громади, а облрада ухвалила рішення про заборону діяльності цієї церкви в регіоні. Львівський міський голова Андрій Садовий повідомив, що у Львові припинили існування парафії УПЦ (МП).

Водночас, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський в інтерв'ю DW наголошував, що місцеві органи влади не мають повноважень забороняти церкви, а для припинення діяльності в Україні церков, пов'язаних з Росією, законодавчі зміни має ухвалити Верховна Рада.

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