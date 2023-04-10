У Рівному УПЦ МП позбавили права користуватися землею
Степан Смишляєв
2 год. тому
Міська рада Рівного позбавила УПЦ МП можливості користуватися землею на території громади та закликала державні органи заборонити цю церкву.
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Рівненська міська рада на позачерговій сесії в понеділок, 10 квітня, припинила право Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) користуватися земельними ділянками на території громади, повідомив у Telegram міський голова Олександр Третяк.
Також міська влада звернулася до Верховної Ради, Кабінету міністрів та управління Служби безпеки України в Рівненській області "щодо заборони діяльності УПЦ МП в Україні".
"Неприпустимо, щоб під час війни в державі функціонувала церква, яка благословляє російських солдатів на вбивства українців", - написав Третяк, назвавши це рішення "історичним моментом на духовному фронті".
Однак пізніше голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський в інтерв'ю DW наголосив, що місцева влада не може забороняти церкви. Водночас він нагадав, що на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт, який унеможливить діяльність церковних структур із центрами в Росії.