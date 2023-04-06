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У Львові припинили існування парафії УПЦ МП - Садовий
Фото: Leon Neal/Getty Images
РелігіяУкраїна

У Львові припинили існування парафії УПЦ МП - Садовий

Олександр Куницький | Валерій Сааков
1 год. тому

У Львові "дуже гідно" і "без провокацій" завершили історію Московського патріархату в місті, запевняє міський голова Андрій Садовий.

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Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті припинили існування парафії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). "Дякую усім, хто долучився, і дуже гідно, без провокацій, за ці два дні завершили історію московського патріархату в нашому місті", - написав Садовий у четвер, 6 квітня, в Telegram-каналі.

За словами Садового, 6 квітня вранці у Львові демонтували незаконно збудовану каплицю УПЦ МП в Сихові. Раніше міськрада виділила ділянку, на якій розмістили каплицю, під будівництво храму Православної церкви України (ПЦУ).

Тим часом представник Львівської єпархії УПЦ МП митрополит Філарет різко розкритикував знесення будівлі. "З часів пострадянського тоталітарного режиму ще не було такого, щоб в Галичині зносилися православні храми", - написав священнослужитель у Telegram-каналі.

Розірвано договір оренди

Крім того, власниця приміщень на вулиці Антоновича, які орендували під храм представники УПЦ МП, також розірвала договір оренди. "Ця парафія припинила богослужіння", - зазначив Садовий.

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На тлі цього львівський міський голова нагадав, що 5 квітня громада Свято-Георгіївського кафедрального собору УПЦ МП ухвалила рішення перейти до ПЦУ. "Приміщення на вулиці Пекарській, передані УПЦ (МП) під час прем'єрства Азарова, офіційно перейшли в користування Першого муніципального медоб'єднання. А монастир ПЦУ, розташований на його території, продовжить своє служіння", - додав мер Львова.

Водночас представники Львівської єпархії УПЦ МП заявили у соцмережах, що сталося захоплення храму, і громада має намір судитися.

Нагадаємо, днями Хмельницька облрада заборонила своїм рішенням діяльність УПЦ МП у регіоні. Утім, у Держслужбі етнополітики це рішення розцінюють як незаконне.

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