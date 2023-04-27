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У Львові припинили існування парафії УПЦ МП - Садовий
Фото: Leon Neal/Getty Images
РелігіяУкраїна

У Чернівцях і Броварах відібрали землю в УПЦ МП

Максим Сидоржевський
55 хв. тому

Чернівецька міськрада позбавила УПЦ МП понад 20 земельних ділянок. Аналогічне рішення ухвалили й у Броварах Київської області.

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Чернівецька міська рада у четвер, 27 квітня, одноголосно проголосувала за те, аби позбавити Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) права користування понад 20 земельними ділянками, повідомляється на сторінці міськради у Facebook.

Як уточнює "Суспільне", йдеться про 22 земельні ділянки. "За" проєкт рішення, запропонований департаментом урбаністики та архітектури, проголосували 28 депутатів, "проти" не голосував ніхто.

Згідно з рішенням, права користування землею позбавили 22 храми УПЦ МП у Чернівецькій громаді. Йдеться, зокрема, й про Кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Николаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир "Гореча" та жіночий монастир на вулиці Буковинській.

Землі, на яких розташовані храми, перебувають у комунальній власності громади. Релігійні організації мають там нерухомість і могли користуватися ділянками.

У Броварах теж відібрали землю в УПЦ МП

Аналогічне рішення у четвер ухвалила Броварська міська рада, припинивши договори постійного користування земельними ділянками для церков УПЦ МП. Ідеться про чотири земельних ділянки, на яких розташовані п'ять храмів, повідомив член виконавчого комітету міськради Олексій Дорошенко.

Він також поінформував, що у четвер одразу дві громади Броварського району Київської області ухвалюють аналогічні рішення: Броварська та Березанська.

"Заборона" УПЦ МП шириться Україною

Нагадаємо, 11 квітня Волинська обласна рада "заборонила діяльність" УПЦ МП у регіоні.

Перед цим Рівненська облрада ухвалила рішення про "заборону" діяльності УПЦ МП у регіоні та звернулася до парламенту з закликом запровадити відповідну заборону на держаному рівні. Своєю чергою міська рада припинила право УПЦ МП користуватися землею в Рівному.

4 квітня Хмельницька міськрада також припинила право УПЦ МП користуватися земельними ділянками громади, а  облрада ухвалила рішення про "заборону діяльності" цієї церкви в регіоні.

6 квітня львівський міський голова Андрій Садовий повідомив, щоу Львові припинили існування парафії УПЦ МП.

Раніше голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський в інтерв'ю DW наголошував, що місцеві органи влади не мають повноважень забороняти церкви, а для припинення діяльності в Україні церков, пов'язаних з Росією, законодавчі зміни має ухвалити Верховна Рада.

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