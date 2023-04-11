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Волинська обласна рада ухвалила рішення про "заборону діяльності" УПЦ МП в регіоні.Фото: Hasenonkel/YAY Images/IMAGO
СуспільствоУкраїна

На Волині вирішили заборонити УПЦ МП

Степан Смишляєв
2 год. тому

Волинська обласна рада ухвалила рішення про "заборону діяльності" УПЦ МП в регіоні попри позицію Державної служби з етнополітики та свободи совісті щодо відсутності такого права.

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Волинська обласна рада у вівторок, 11 квітня, одноголосно ухвалила рішення про "заборону діяльності" Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в регіоні.

Раніше голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський в інтерв'ю DW наголошував, що місцеві органи влади не мають повноважень забороняти церкви, а для припинення діяльності в Україні церков, пов'язаних з Росією, законодавчі зміни має ухвалити Верховна Рада.

Волинська облрада звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням сприяти першочерговому розгляду парламентом відповідних законопроєктів під реєстраційними номерами 8221 і 8262, які спрямовані на заборону УПЦ МП.

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На Волині хочуть позбавити УПЦ землі та храмів

Волинські депутати також рекомендували обласній державній військовій адміністрації розірвати договір оренди на комплекс споруд з релігійною організацією "Святогорський успенський зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області" та відповідні договори "з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам'ятками архітектури".

Органам місцевого самоврядування Волині рекомендовано "сприяти" зміні підлеглості релігійних громад УПЦ МП і припинити право користування земельними ділянками цією церквою.

"Заборона" УПЦ МП шириться Україною

Напередодні Рівненська облрада ухвалила рішення про "заборону" в регіоні діяльності УПЦ МП і звернулася до парламенту з закликом запровадити відповідну заборону на держаному рівні. Своєю чергою міська рада припинила право УПЦ МП користуватися землею в Рівному.

Минулого тижня Хмельницька міськрада також припинила право УПЦ МП користуватися земельними ділянками громади, а Хмельницька облрада ухвалила рішення про "заборону діяльності" цієї церкви в регіоні.

Також минулого тижня львівський міський голова Андрій Садовий повідомив, що у Львові припинили існування парафії УПЦ МП.

Як з лаври виганяли противників УПЦ (МП) і комісію мінкульту

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