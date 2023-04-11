На Волині вирішили заборонити УПЦ МП

Волинська облрада звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням сприяти першочерговому розгляду парламентом відповідних законопроєктів під реєстраційними номерами 8221 і 8262, які спрямовані на заборону УПЦ МП.
Волинські депутати також рекомендували обласній державній військовій адміністрації розірвати договір оренди на комплекс споруд з релігійною організацією "Святогорський успенський зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області" та відповідні договори "з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам'ятками архітектури".
Органам місцевого самоврядування Волині рекомендовано "сприяти" зміні підлеглості релігійних громад УПЦ МП і припинити право користування земельними ділянками цією церквою.
"Заборона" УПЦ МП шириться Україною
Напередодні Рівненська облрада ухвалила рішення про "заборону" в регіоні діяльності УПЦ МП і звернулася до парламенту з закликом запровадити відповідну заборону на держаному рівні. Своєю чергою міська рада припинила право УПЦ МП користуватися землею в Рівному.